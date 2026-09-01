Mamá de Messi tras su retiro de la selección argentina: “Sigo llorando”

Fue la noticia del día. El retiro de Messi de la selección de Argentina generó un alud de reacciones, entre ellas, la de su madre Celia. Minutos después del comunicado de despedida publicado por la estrella del Inter Miami, su mamá expresó su tristeza por el cierre de un ciclo exitoso de 21 años.

Celia Cuccittini aseguró que lo más importante es que su hijo sea feliz. Así lo hizo saber en un intercambio de mensajes con Adrián Pallares durante el programa Intrusos, en Argentina.

La madre de ‘La Pulga’ reveló que la familia ya estaba al tanto de la decisión. Sin embargo, reconoció que, a pesar de tener conocimiento y estar preparados para el anuncio, no deja de ser un hecho triste.

“Sigo llorando. Aunque ya lo sabíamos, estamos toda la familia muy tristes. Pero lo importante es que él sea feliz”, dijo.

?? HABLÓ CELIA MESSI, LA MAMÁ DEL CAPITÁN LIONEL MESSI DESPUÉS DE LA NOTICIA POR LA SELECCIÓN ARGENTINA



??? "Sigo llorando, aunque ya lo sabíamos, estamos muy tristes. Lo importante es que ÉL SEA FELIZ. el papá siempre decía '¿Qué voy a hacer cuando no juegue más?'" pic.twitter.com/bXKtbq09LZ — Agarra la Pala (@agarra_pala) August 31, 2026

Celia también se acordó de su esposo recientemente fallecido, Jorge Messi. La madre del ocho veces Balón de Oro relató que su compañero sentimental, solía preguntarse cómo sería el día en que su hijo dejara de jugar para la selección.

“El papá siempre decía: ‘¿Qué voy a hacer cuando no juegue más?’. Y pasó todo junto, increíble”, expresó.

El pasado lunes, Messi anunció su decisión de dar un paso al costado en la selección de Argentina tras 21 años. En un comunicado manuscrito explicó que tomó la decisión dos días después de haber perdido la final del Mundial 2026 ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Messi compartió su decisión firme y definitiva de retirarse de la selección argentina tras más de un mes del varapalo que supuso perder la segunda final de Copa del Mundo de su carrera y la muerte de su padre Jorge.

En su carta, Messi explicó que fueron dos los motivos que lo llevaron a tomar la determinación de retirarse del combinado nacional. La primera, el varapalo que supuso perder su segunda final de una Copa del Mundo.

La segunda, el inexorable paso del tiempo. ‘La Pulga’ explicó que a sus 39 años y tras más de dos décadas representando a Argentina, se vació futbolísticamente.

La decisión de Messi se da semanas después del fallecimiento de su padre. Jorge Messi murió a los 68 años después de una enfermedad prolongada y mientras estaba internado en Rosario.



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