Empresario que quiso privatizar el Mundial acepta fallas políticas en plan de Infantino

Josh Kushner, fundador del fondo de inversión Thrive, habló por primera vez sobre el fallido proyecto para involucrarse en la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE) para potenciar las utilidades de la Copa del Mundo de la FIFA.

El controvertido plan fue rechazado por tres de las seis confederaciones que conforman FIFA (UEFA, Concacaf y AFC) y precipitó una crisis de gobernabilidad para el presidente de la Federación Internacional, Gianni Infantino, que ha perdido el apoyo de decenas de asociaciones miembro; algunas incluso han exigido su renuncia.

La firma de Kushner, familiar político del presidente Donald Trump, aportaría 4.2 mil millones de dólares para la creación de FFE, según el esquema que Infantino había trazado sin conocimiento de las federaciones de FIFA.

Una vez pasó la tormenta, el hermano de Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump, compartió una declaración al portal Axios. En su mensaje, el inversor defiende aún el concepto que regía la constitución de FFE, pero acepta errores al interpretar la reacción política que la propuesta podría acarrear entre los distintos actores del fútbol mundial.

En sus primeros comentarios sobre la crisis en curso de la FIFA, Kushner reconoció: “no supimos apreciar las dinámicas políticas del fútbol global”.

Thrive Capital CEO Joshua Kushner is speaking publicly for the first time about his failed efforts to form a new commercial subsidiary for FIFA.



The idea behind FFE was to direct more capital and equity among FIFA’s 211 member countries, per @axios.



MORE:? pic.twitter.com/VwlPdX9Jae — Sports Business Journal (@SBJ) September 1, 2026

Kushner: “La idea era distribuir más recursos”

“Históricamente, el dinero en el fútbol se ha concentrado en un pequeño grupo de países. La idea detrás de la FFE era distribuir más capital y recursos de forma equitativa entre los 211 países miembros, proporcionando una inversión significativamente mayor a las naciones menos desarrolladas para fomentar el talento local, apoyar el fútbol base, mejorar la experiencia de los aficionados y, en última instancia, hacer crecer este deporte a nivel mundial en todas partes”, contó Kushner, en consonancia con el discurso de Gianni Infantino, defensores de que FFE sólo buscaba impulsar el desarrollo del fútbol a nivel global.

De acuerdo a la propuesta del mandatario de FIFA, el mecanismo financiero generaría beneficios de 20 millones de dólares para cada una de las 211 federaciones que integran al máximo organismo.

Kushner también enfatiza que el proyecto de Thrive y FFE no implicaba ninguna imposición a los miembros de FIFA y finalmente lamentó el efecto causado. “Se trataba de una idea sobre la que cada federación miembro debía votar, no de una obligación ni de una decisión impuesta. Aunque respaldamos los motivos que impulsaron la FFE, no supimos valorar la dinámica política del fútbol mundial ni hasta dónde llegarían algunos. Thrive cuenta con una larga trayectoria como socio de todas las partes implicadas. Si hubiéramos sabido en qué se convertiría todo esto, no nos habríamos involucrado”, cerró Kushner.

Kushner invirtió en la NBA

Tres semanas después de que la historia FFE-Infantino tomara por asalto al mundo fútbol, Kushner sí consolidó una inversión notoria en la industria deportiva.

En asociación con Bob Iger, exCEO de Walt Disney Company, Kushner adquirió por $12.5 mil millones de dólares a Los Angeles Lakers de la NBA. Una cifra histórica. La mayor venta de una franquicia deportiva de todos los tiempos.

The Lakers are being sold to American businessman Josh Kushner and Bob Iger for over $12 billion, a record-breaking price, multiple sources told @ramonashelburne. pic.twitter.com/gzVzAM2muD — ESPN (@espn) August 12, 2026

Seguir leyendo:

UEFA mueve ficha y prepara demanda a Infantino por presunta mala administración

Cannavaro, Totti y Vieri se suman al bloque de exjugadores que respaldan a Infantino

Italia retira apoyo a Gianni Infantino para su reelección en FIFA tras intento de privatizar el Mundial