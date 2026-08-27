Cannavaro, Totti y Vieri se suman al bloque de exjugadores que respaldan a Infantino

En medio de la crisis de reputación que atraviesa su gestión en FIFA tras el plan fallido de privatizar el Mundial, los exjugadores italianos Fabio Cannavaro, Christian Vieri y Francesco Totti mostraron su respaldo públicamente a Gianni Infantino.

A través de un comunicado compartido en las stories de su cuenta en Instagram, las leyendas italianas destacaron que, bajo la gestión de Infantino, el futbol ha experimentado un crecimiento exponencial.

“Los últimos diez años, el fútbol mundial ha mejorado. En los últimos diez años, los futbolistas han regresado al centro. En los últimos diez años, Gianni Infantino, como presidente de la FIFA, ha hecho un gran trabajo. No reconocer esto sería intelectualmente incorrecto, además de forzado”, escribió Cannavaro y compartieron Vieri y Totti.

Tanto imbarazzo per #Cannavaro, #Totti, #Vieri e tutti quegli ex calciatori italiani che nelle ultime ore si stanno sperticando in folli lodi a favore di Gianni #Infantino.

Ma vergognatevi pic.twitter.com/AHek9NGWh0 — ApocaFede (@DrApocalypse) August 26, 2026

Este pronunciamiento llega en la misma forma y modo que el de las leyendas brasileñas Cafú y Roberto Carlos y los argentinos Javier Zanetti, Pastore o Cambiasso, quienes también mostraron su apoyo a Infantino el pasado miércoles.

El mensaje de las leyendas sudamericanas llega después de que campeones del mundo como los franceses Emmanuel Petit, Bixente Lizarazu y Robert Pires, y leyendas como el marfileño Didier Drogba, reclamaran un “cambio necesario” al frente del fútbol porque “el poder ha nublado la capacidad del actual liderazgo para distinguir entre sus propios intereses y lo que realmente es mejor para el fútbol”.

La reacción de Cannavaro, Vieri y Totti se manifestó después de que la Federación Italiana de Fútbol anunciara que retiraba su apoyo a la reelección del abogado como presidente de la FIFA para las elecciones previstas en el próximo congreso de marzo de 2027.

Infantino enfrenta una fuerte crisis de reputación en medio de su mandato en la FIFA luego de intentar vender parte de los derechos del Mundial. En lo sucesivo de las semanas, ha ido perdiendo apoyos para la reelección.

La Federación de Futbol de Nueva Zelanda (NZF) anunció que retiraba su apoyo a la candidatura del abogado.

También, Italia y Gibraltar se sumaron a Jordania, Escocia, Serbia, Países Bajos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia e Islas Feroe.

La espiral de rechazo parece ir haciéndose más grande. Uno de sus vicepresidentes, Sándor Csányi, también se bajó del barco.



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