Hallan sin vida a una mujer apuñalada en un inmueble abandonado de Queens

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) se encuentra investigando la muerte de una mujer que fue hallada con heridas de arma blanca en el brazo en una residencia abandonada en Queens este martes en la madrugada.

De acuerdo con lo que informaron los funcionarios, los oficiales descubrieron a la víctima, de 31 años, cerca de las 2:40 de la madrugada de este martes, luego de que un hombre que la acompañaba en el momento del acuchillamiento llamara al 911.

La víctima presentaba numerosas puñaladas en el brazo izquierdo, y los servicios de emergencia la declararon muerta en la escena, indicó NYPD.

La información preliminar señala que de inmediato no consideraban su muerte como sospechosa.

Las autoridades informaron que el hecho tuvo lugar en una casa abandonada de la esquina de Rockaway Boulevard y la calle 145 en South Jamaica, informó Gothamist.

Asimismo, dieron a conocer que la casa era un punto de venta de drogas conocido y que la mujer en cuestión podría haber sido una persona sin hogar, aunque no revelaron su identidad de inmediato mientras trabajaban por notificar a sus parientes.

La Oficina del Médico Forense determinará la causa de la muerte de la mujer, indicaron los agentes. No se hicieron detenciones de inmediato.

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