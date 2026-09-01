Enzo Fernández es traspasado al Manchester City por cifra récord

Enzo Fernández se convertirá en nuevo jugador del Manchester City por una cifra récord de $152 millones de dólares, según informó el periodista argentino Gastón Edul.

Fernández llega del Chelsea, equipo donde disputó 170 partidos y ganó el Mundial de Clubes. El Chelsea pagó $121 millones de euros por el argentino que estaba en Benfica.

Según reportes de Edul, el argentino deberá pasar los reconocimientos médicos y luego será anunciado oficialmente por los Citizens.

El mediocampista argentino de 25 años de edad estuvo en rumores de cambio desde finales de la temporada pasada con varios clubes interesados. Nombres como el Real Madrid y el Manchester City estuvieron en la órbita, pero se quedará en Inglaterra con su ex-técnico Enzo Maresca.

Enzo Fernández es nuevo jugador de Manchester City.

140 millones de euros.

Contrato hasta 2032.

Enzo es Cityzen pic.twitter.com/FMLMspFR4B — Gastón Edul (@gastonedul) September 1, 2026

Enzo Fernández entre las transferencias más caras de Inglaterra

El argentino empataría la cifra récord de la transferencia más cara en la historia de la Premier League.

El monto de $140 millones de euros igualaría la cifra del pase de Alexander Isak del Newcastle al Liverpool en la temporada 2024-2025.

El pase de Enzo Fernández sería el más caro en este mercado de fichajes. De los 10 fichajes más caros en esta ventana, nueve pertenecen a la Premier League.

Las transferencias más caras del mercado de verano 2025-2026

# Jugadores Edad Valor de Mercado Nuevo Club Coste 1 Enzo Fernández Nuevo Mediocentro 25 110,00 mill. € Man. City Premier League 140,00 mill. € (~$152,00 mill. USD) 2 Morgan Rogers Mediocentro ofensivo 23 90,00 mill. € Chelsea Premier League 138,00 mill. € 3 Elliot Anderson Mediocentro 23 110,00 mill. € Man. City Premier League 135,00 mill. € 4 Bradley Barcola Extremo izquierdo 23 90,00 mill. € Liverpool Premier League 125,00 mill. € 5 Yan Diomande Extremo derecho 19 90,00 mill. € Real Madrid LaLiga 125,00 mill. € 6 Sandro Tonali Pivote 26 80,00 mill. € Tottenham Premier League 108,00 mill. € 7 Mateus Fernandes Mediocentro 21 50,00 mill. € Tottenham Premier League 99,00 mill. € 8 Ayyoub Bouaddi Mediocentro 18 80,00 mill. € Man. City Premier League 95,00 mill. € 9 Sávio Extremo izquierdo 22 35,00 mill. € Tottenham Premier League 87,70 mill. € 10 Bruno Guimarães Mediocentro 28 70,00 mill. € Arsenal Premier League 87,50 mill. €

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