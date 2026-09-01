Luis Chaparro es eliminado de “La Casa de los Famosos México 4”

Los pronósticos y encuestas del portal Vaya Vaya no se equivocaron y Luis Chaparro acabó siendo el sexto eliminado de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” en la reciente gala.

Chaparro temía por su continuidad en el reality desde la semana anterior, en la que fue considerado un “mueble” por parte de los seguidores de la competencia y estuvo en el “exilio” durante varios días como castigo. Aparentemente, el público no notó ningún cambio en su actitud y, por lo tanto, fue quien menos votos recibió para seguir formando parte de la casa.

Luis Chaparro se despide del público

Previo a la gala de eliminación, se retomó la dinámica del posicionamiento, la cual aparentemente tuvo mejoras en comparación con las semanas anteriores y Luis no la aprovechó para obtener más votos. Los ganadores, según la encuesta, fueron Aldo Rendón y Brianda Deyanara.

“Es inexplicable la experiencia. Extrañaré toda la convivencia, las ciertas rutinas; aunque siempre había cosas nuevas, era algo emocionante“, resaltó Luis, luego de expresar su agradecimiento a las personas que lo apoyaron.

Así va la lista de participantes que no siguen en competencia:

Ximena Herrera

Fede Vigevani (infiltrado)

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Yanet García.

Luis Chaparro.

Masad Altamimi repite como líder de la semana

Por segunda ocasión consecutiva, Masad Altamimi ganó el reto del liderato de la semana, superando en esta ocasión a Brianda Deyanara en el reto de los cubos.

Esto quiere decir que tendrá nuevamente la inmunidad y gozará de otros beneficios, como la suite en la cual durmió con un acompañante; además, está automáticamente clasificado para el reto del robo de salvación que se realizará el día viernes, con el cual podrán sacar a alguno de los que queden nominados en la placa de eliminación.

“La Casa de los Famosos México 4” sigue cambiando su dinámica con el pasar de los días, con la misión de complacer al público que pedía algunos cambios en las últimas dos semanas.

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