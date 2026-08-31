Seis trabajadores resultaron heridos por accidente tras el concierto de Ed Sheeran

Un total de seis trabajadores resultaron heridos y fueron hospitalizados luego del concierto que ofreció el cantante británico Ed Sheeran en Detroit el pasado fin de semana.

Ed Sheeran se presentó en el Ford Field el sábado 29 de agosto, donde ofreció un concierto de casi tres horas ante un público multitudinario. Tras el show, los trabajadores se encontraban recogiendo los materiales cuando se registró un accidente en el túnel de vehículos del Ford Field, así lo informó el recinto en un comunicado.

“Anoche, durante la recogida de material tras el concierto en el Ford Field, un incidente en el túnel de vehículos del estadio provocó lesiones a seis trabajadores, entre ellos un miembro de nuestro equipo del Ford Field. Los seis fueron trasladados a hospitales de la zona”, declaró el recinto en un comunicado el domingo 30 de agosto.

Los bomberos de Detroit acudieron a la llamada de emergencia y brindaron atención a los trabajadores heridos, de los cuales dos se encontraban en estado grave.

El Ford Field dijo en el comunicado que está llevando a cabo una “revisión exhaustiva y está cooperando con las autoridades pertinentes y con los socios de producción del evento”.

Asimismo, el recinto aseguró que no especulará sobre las causas del accidente hasta que se completen las investigaciones correspondientes. “Por respeto a las personas involucradas y a la integridad de dicha investigación, no especularemos sobre la causa. Agradecemos al Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de Detroit su rápida respuesta“, dijo el recinto.

Ed Sheeran y su equipo no se han pronunciado con respecto a este accidente. El cantante se encuentra en medio de su gira “Loop Tour” que comenzó en enero en Nueva Zelanda y con la que se ha presentado en Australia, ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos. La gira mundial concluirá el 12 de diciembre con dos conciertos consecutivos en la Ciudad de México.

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