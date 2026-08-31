Homenaje a George Clooney: Laura Dern será la encargada del discurso en Venecia

Este 2 de septiembre, el actor y director George Clooney será homenajeado con el León de Oro a la Trayectoria Profesional y este lunes se ha informado que la encargada del discurso en la ceremonia será Laura Dern.

El Festival de Cine de Venecia del 2026 comenzará el 2 de septiembre y terminará el 12 de septiembre. Durante el primer día se homenajeará a Clooney. Este reconocimiento se le dará por su trabajo como actor, productor y director.

La relación entre Clooney y Dern viene desde hace 40 años, cuando ambos eran actores jóvenes y coincidieron en una película húngara llamada “Grizzly II”; esta producción nunca se estrenó.

Más recientemente, Dern formó parte del reparto de “Jay Kelly”, película dirigida por Noah Baumbach, que Clooney protagonizó y además se estrenó en el Festival de Venecia de 2025; fue parte de la selección de películas en competición.

Laura Dern y George Clooney fueron parte del elenco de “Jay Kelly”. Crédito: Chris Pizzello | AP

Durante años, el actor no solo ha sido reconocido por su carrera como actor, sino por haber logrado diversificarse en la industria. Por ejemplo, es una de las tres personas que han sido nominadas en seis categorías diferentes de los Premios Oscar a lo largo de su carrera.

Incluso, en el anuncio del festival sobre la decisión de homenajear a Clooney, se explicó: “Una combinación perfecta del glamour de las estrellas de antaño, un profesionalismo extraordinario y una sensibilidad moderna. El actor ha incursionado en diversos géneros con una versatilidad excepcional“.

En el mismo anuncio, se mencionaron algunas de sus producciones más importantes: “Películas bélicas como ‘Three Kings’ y ‘Syriana’; thrillers como ‘Michael Clayton’; comedias sofisticadas como ‘Ocean’s Eleven’ y ‘O Brother, Where Art Thou?’; ciencia ficción como ‘Gravity’ y ‘Solaris’; y comedias agridulces como ‘The Descendants’, ‘Up In the Air’ y ‘Jay Kelly'”.

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