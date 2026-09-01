Luis Fonsi debuta como protagonista en la comedia romántica “Say a little prayer”

Luis Fonsi está a pocos días de presentar una nueva faceta profesional con “Say a little prayer”, comedia romántica que llegará a Netflix este jueves 3 de septiembre y que supone su primer largometraje como protagonista.

La película, dirigida por Patrick Perez y escrita por Nancy de los Santos, combina romance, humor y un elemento de magia alrededor de una antigua tradición vinculada con San Antonio de Padua.

En el centro de la historia aparece Rafael Reza, un músico interpretado por Fonsi que llega para poner a prueba las certezas sentimentales de Adela, personaje de la actriz estadounidense Vannessa Vasquez.

La protagonista dedica buena parte de su vida a su galería de arte, pero su abuela considera que necesita un poco de ayuda para encontrar el amor. Por eso decide encomendarse a San Antonio de Padua, conocido como el santo patrón de las cosas perdidas, con la esperanza de que su nieta encuentre a la persona indicada.

La historia que también le permite cantar

El salto de Fonsi a la ficción no lo aleja de aquello que lo ha convertido en una de las voces más reconocidas de la música latina. Su personaje es músico y, además de actuar, el cantante participa en la banda sonora con canciones originales creadas para la producción.

La cinta incluye duetos y momentos musicales junto a Vannessa Vasquez, lo que le permitió al intérprete combinar sus dos grandes terrenos profesionales. Sobre esta experiencia, Fonsi expresó: “Es muy bonito salir de la zona de confort y explorar la actuación con un personaje tan cercano a la música”.

El boricua también ha destacado la sensibilidad del guion, que busca provocar sonrisas mientras aborda temas como la cultura, los vínculos familiares y la fe en el amor.

El elenco cuenta con rostros conocidos

Aunque “Say a little prayer” reúne a intérpretes vinculados principalmente con los mercados estadounidense e hispanoamericano, también cuenta con nombres de amplia trayectoria.

Angélica María, recordada como “la novia de México”, interpreta a la abuela de Adela. A ella se suman Jackie Cruz, conocida por “Orange Is the New Black”, Vivian Lamoli y el comediante Chris Kattan, veterano de “Saturday Night Live”.

Patrick Perez también ha resaltado en redes sociales el estreno de la película en Netflix, así como la química conseguida durante el rodaje y el carisma de Fonsi frente a las cámaras.

Sigue leyendo:

Luis Fonsi estuvo presente en reunión de los Backstreet Boys y *NSYNC

Belinda lidera “Los 50 más bellos 2026” de People en Español

¿Plagio? “Dolce Vita”, de Danna y Belinda, desata comparaciones con Paulina Rubio