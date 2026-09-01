¿Plagio? “Dolce Vita”, de Danna y Belinda, desata comparaciones con Paulina Rubio

“Dolce Vita”, la colaboración de Danna y Belinda estrenada el 27 de agosto de 2026, comenzó a ser comparada en redes sociales con “Sexy Dance”, tema que Paulina Rubio lanzó en el año 2000.

La discusión tomó fuerza en TikTok, Instagram y Facebook, donde seguidores del pop han puesto ambos trabajos frente a frente para señalar coincidencias en la producción musical, la interpretación y el apartado visual.

Los señalamientos, sin embargo, permanecen en el terreno de las redes y las opiniones, pues hasta ahora no existe una demanda formal ni un pronunciamiento legal de las artistas relacionado con estas acusaciones.

Los sonidos que iniciaron las comparaciones

Una de las principales coincidencias señaladas por los usuarios está en la progresión de los sintetizadores y en una base bailable que recuerda al pop electrónico y al Italo Disco asociado con la etapa de Paulina Rubio que llegó al gran público.

La atención también se ha concentrado en los puentes rítmicos y en la parte final de la producción. Allí, algunos oyentes encuentran similitudes en la estructura de los coros, además del uso de susurros y frases semihabladas que remiten a la sensualidad vocal característica de “La Chica Dorada”.

El debate no se quedó únicamente en la música. El videoclip de “Dolce Vita” también alimentó las teorías al presentar hoteles, cócteles, moda y escenarios frente al mar, recursos que algunos seguidores relacionan con “Sexy Dance” y “Y yo sigo aquí”.

¿Referencia, homenaje o falta de originalidad?

Las opiniones están divididas. Mientras algunos usuarios califican la propuesta como una copia, otros consideran que Danna y Belinda recuperan de manera deliberada códigos de una época fundamental para el pop mexicano.

Además, Danna ha explicado que el concepto de su EP “Wet Dreams” está inspirado en el Eurodance y el pop clásico, una elección que puede explicar la presencia de sonidos vinculados con producciones anteriores del género.

Por ahora, ninguna de las tres cantantes ha emitido comentarios legales sobre los señalamientos. Más allá de la polémica, “Dolce Vita” también tiene un significado particular para sus protagonistas, ya que representa la amistad entre Danna y Belinda después de años de una rivalidad mediática que, según ambas, fue alimentada desde su infancia por la televisión y los medios.

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