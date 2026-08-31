Demócratas desafían a Trump con proyecto de ley para impedir el cambio del lago Ontario

Los demócratas del Congreso de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley para impedir que el presidente Donald Trump o cualquier funcionario federal pueda cambiar unilateralmente el nombre del lago Ontario, en una nueva respuesta a la decisión de la Casa Blanca de rebautizar el cuerpo de agua como “Lago América”.

La iniciativa, impulsada por legisladores demócratas, también busca proteger los nombres de otros cuatro Grandes Lagos —Superior, Michigan, Hurón y Erie— y establece que no podrán utilizarse fondos federales para financiar modificaciones de sus denominaciones.

La propuesta tiene pocas posibilidades de avanzar en el Congreso, pero representa un nuevo frente de oposición a la política de Trump en medio de las tensiones comerciales con Canadá.

El representante demócrata por Nueva York Tim Kennedy cuestionó que la administración dedique esfuerzos a la disputa por el nombre del lago mientras los estadounidenses enfrentan problemas económicos.

“Los estadounidenses tienen dificultades para costear la comida, la vivienda y los artículos de primera necesidad, y sin embargo, este presidente elige enzarzarse en disputas insignificantes con nuestro aliado más cercano”, afirmó Kennedy.

La representante demócrata de Michigan Debbie Dingell también rechazó la medida y defendió la relación entre su estado y Canadá. “Canadá no es nuestro enemigo. Es nuestro vecino, nuestro aliado y uno de los socios económicos más importantes de Michigan”, dijo.

Trump pide a Apple adoptar el nuevo nombre

La legislación demócrata surge después de que Trump firmara una orden ejecutiva para modificar oficialmente en Estados Unidos el nombre del lago Ontario por “Lago América”, una decisión que se produjo mientras Washington y Ottawa mantienen una creciente disputa comercial.

La agencia Associated Press informó este lunes que Trump pidió directamente a Apple que incorporara el nuevo nombre en su aplicación de mapas. El secretario del Interior, Doug Burgum, reveló el contacto durante una entrevista con Fox News y expresó su confianza en que Apple adoptara próximamente la denominación.

Apple no se había pronunciado al respecto. Hasta el lunes por la tarde, la plataforma continuaba mostrando “Lago Ontario”, aunque la etiqueta aparecía ubicada de manera llamativa sobre la frontera marítima entre Estados Unidos y Canadá.

Google Maps, por su parte, ya comenzó a utilizar “Lago América” para los usuarios estadounidenses. En Canadá continúa apareciendo “Lago Ontario”, mientras que los usuarios de otros países pueden visualizar ambos nombres.

Google explicó que la modificación responde a la orden de Trump y a su política de utilizar las denominaciones reconocidas por el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos.

Canadá rechaza el cambio

Autoridades y líderes canadienses han rechazado la decisión, mientras que el líder de la Nación Seneca, en el norte del estado de Nueva York, denunció que el cambio constituye una falta de respeto hacia los pueblos indígenas vinculados históricamente con el nombre del lago.

El episodio recuerda la decisión de Trump de 2025 de cambiar el nombre del Golfo de México por “Golfo de América”. Tanto Google como Apple terminaron incorporando la denominación estadounidense en sus servicios de mapas para usuarios dentro de Estados Unidos.

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