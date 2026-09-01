“Moulin Rouge!” bajó el telón en Broadway tras siete años de éxitos

El escenario del Al Hirschfeld Theatre despidió una de las producciones que mejor representa la resistencia de Broadway en los últimos años. “Moulin Rouge!” ofreció este domingo sus últimas funciones en Nueva York después de siete años marcados por premios, grandes cifras de taquilla y una inesperada prueba de supervivencia provocada por la pandemia.

La producción, inspirada en la película “Moulin Rouge!” (2001), dirigida por Baz Luhrmann, llegó a Broadway en 2019 después de estrenarse un año antes en Boston. Su historia conserva el romance entre Christian, un compositor, y Satine, la estrella del célebre cabaret parisino, pero trasladada a un espectáculo que mezcla clásicos de su banda sonora con éxitos contemporáneos como “Single Ladies”, de Beyoncé, y “Lady Marmalade”.

El cierre llega después de casi 2,300 funciones y una recaudación acumulada de $381 millones de dólares, según Playbill. Con entradas que rondaban los $140 dólares de media, la producción se convirtió además en el espectáculo de mayor recaudación en los más de 100 años de historia del Al Hirschfeld Theatre, ubicado cerca de Times Square.

Diez Tony y una reapertura histórica

El recorrido del musical tuvo un capítulo especialmente significativo cuando Broadway volvió a recibir público en 2021, después del largo cierre ocasionado por la Covid-19. “Moulin Rouge!” regresó con fuerza y terminó llevándose 10 premios Tony, incluido el de Mejor musical, además de reconocimientos para dirección, actuación y apartados técnicos como vestuario, iluminación y sonido.

Aaron Tveit obtuvo el premio a Mejor actor de musical por su interpretación de Christian. El intérprete, conocido también por su trabajo en cine y televisión y por encarnar a Enjolras en “Los miserables”, recibió elogios por su trabajo antes de ceder el personaje a otros artistas. Su regreso para el último mes de funciones volvió a impulsar las ventas. En su primera semana de vuelta, el espectáculo alcanzó $2.1 millones de dólares, cerca del doble de la semana anterior.

Al recoger el máximo galardón de aquella edición de los Tony, la productora Carmen Pavlovic dedicó unas palabras a todas las producciones afectadas por el cierre teatral: “Los shows que abrieron, los que cerraron y no pudieron volver, los que casi abrieron… y los que pararon y tuvieron la fortuna de renacer. El mejor musical son todos ellos”.

Celebridades, recuperación y futuro internacional

En 2022, “Moulin Rouge!” consiguió recuperar su inversión, una meta cada vez más difícil para las producciones teatrales de gran presupuesto. Para mantener el interés del público, el montaje también incorporó a figuras como Megan Thee Stallion, Bob the Drag Queen y Boy George.

Los productores no han explicado públicamente por qué decidieron poner punto final a la etapa neoyorquina, aunque los elevados costos asociados con las licencias musicales y una escenografía especialmente elaborada han sido señalados como factores relevantes.

El adiós, además, no significa el final de la producción. “Moulin Rouge!” continúa en el West End de Londres y mantiene una gira internacional con próximas paradas en Reino Unido, China y Singapur.

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