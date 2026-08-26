El plan sigue igual y el musical de Dolly Parton llegará a Broadway en 2027

Dolly Parton dejó encaminado uno de los proyectos que más ilusión le hacía. “Dolly: A True Original Musical” mantiene sus planes para Broadway después de la muerte de la artista a los 80 años.

Los productores confirmaron a Variety que las fechas anunciadas continúan adelante “tal como era el deseo de Dolly”. El preestreno está previsto para el 7 de diciembre de 2026, mientras que el debut oficial será el 19 de enero de 2027, día en que Parton habría cumplido 81 años.

Historia que ella quería llevar a Nueva York

El espectáculo nació en Nashville durante 2025 bajo el título “Dolly: An Original Musical”, una producción construida alrededor de la vida de la intérprete y de algunas de las canciones que marcaron su trayectoria. El proyecto estaba pensado para dar el salto a Broadway y finalmente encontró su espacio en Nueva York.

Parton había hablado públicamente de lo que significaba para ella convertir su recorrido personal y artístico en un musical. Cuando se anunció el traslado de la producción, explicó: “Toda mi vida ha sido un musical; en realidad, una gran ópera, y estoy deseando presentarla en Broadway”.

La artista tenía otros proyectos en marcha antes de su fallecimiento. Entre ellos estaba una residencia de conciertos en Las Vegas que tuvo que cancelar por motivos de salud y una nueva atracción en Dollywood que debía presentar en agosto, pero a la que finalmente no pudo asistir.

El montaje neoyorquino, sin embargo, seguirá adelante. Su llegada adquiere ahora un significado distinto porque será una de las formas de mantener presente una historia que Parton todavía quería seguir contando.

El homenaje que llega después de su despedida

La muerte de Parton el 25 de agosto provocó una oleada de mensajes de artistas de distintas generaciones. Miley Cyrus, Beyoncé, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Billy Ray Cyrus, Paul McCartney y Eminem estuvieron entre quienes expresaron públicamente su pesar por la pérdida.

La familia de la cantante también compartió un mensaje de despedida, mientras seguidores de todo el mundo recordaban una trayectoria que trascendió la música country.

A lo largo de ocho décadas, Parton construyó una carrera marcada por canciones, cine, televisión y una intensa labor filantrópica. Su capacidad para convertir experiencias personales en música fue precisamente uno de los elementos que llevó a su propia vida hasta un escenario teatral.

Ahora “Dolly: A True Original Musical” tendrá que estrenarse sin la mujer cuya historia lo inspiró. Las luces de Broadway se encenderán en diciembre y enero como estaba previsto, cumpliendo así la voluntad que la propia Parton había dejado clara.

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