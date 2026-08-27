Rupert Grint volverá a ser Ron Weasley de “Harry Potter” en Broadway

15 años después de despedirse de Ron Weasley en la pantalla grande, Rupert Grint volverá a ponerse la túnica del personaje que marcó su carrera. Esta vez, el reencuentro con el universo de “Harry Potter” será sobre las tablas y tendrá como escenario Broadway.

La cuenta oficial de la obra “Harry Potter and the Cursed Child” confirmó que el actor británico se incorporará a la producción neoyorquina desde el 2 de febrero de 2027. Su permanencia está prevista por 17 semanas, en una participación exclusiva para la puesta en escena de Nueva York.

El anuncio llegó acompañado de un video en el que aparecen elementos vinculados con Ron Weasley, entre ellos parte de su vestuario y un libreto que lleva el nombre de Grint. Así, la producción dejó una pista visual del regreso antes de confirmar oficialmente la noticia.

Reencuentro con otro rostro de la saga

Grint interpretó a Ron en las ocho películas de “Harry Potter”, estrenadas entre 2001 y 2011. Ahora compartirá nuevamente el escenario con otro integrante del elenco original. En junio de 2025, Tom Felton anunció que retomaría a Draco Malfoy en “Harry Potter and the Cursed Child”, también para una temporada en Broadway.

La obra retoma el universo creado por J.K. Rowling y sitúa su historia 19 años después de los acontecimientos del último libro. El protagonista es Albus Severus Potter, hijo de Harry Potter, quien debe enfrentarse a una amenaza relacionada con el legado de Lord Voldemort.

“Harry Potter and the Cursed Child” debutó en Londres en 2016 y posteriormente llegó a distintas ciudades y países. El regreso de Grint como Ron, sin embargo, estará limitado a la producción que se presenta en Nueva York.

El regreso llega antes de una nueva versión

La aparición de Grint en el escenario ocurrirá pocos meses después de otro acontecimiento importante para los seguidores de la franquicia. El 25 de diciembre está previsto el estreno de la serie de “Harry Potter”, una nueva producción que volverá a contar la historia del personaje y que podrá verse a través de HBO Max.

La serie pertenece al mismo universo empresarial de Warner Bros. Discovery. De esta manera, el regreso de uno de los actores más reconocidos de las películas coincidirá con el comienzo de una nueva etapa televisiva para la franquicia.

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