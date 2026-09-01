NFL México 2026: ‘The Warning’ encabezará el show de medio tiempo entre 49ers y Vikings

En su plan de internacionalizarse, la NFL volverá a México este año. El pasado lunes, la National Football League informó que la agrupación ‘The Warning’ protagonizará el show de medio tiempo del partido de temporada regular entre San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings del próximo 22 de noviembre, que se realizará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

“La banda mexicana de rock ‘The Warning’ encabezará el show de medio tiempo durante el Mexico City Game 2026 el 22 de noviembre”, anunciaron.

Mexican rock band @TheWarningBand2 will headline the halftime show during the 2026 NFL Mexico City game on Nov. 22 at 8:20PM ET! ?? @nflmx



La banda mexicana de rock The Warning encabezará el show de medio tiempo durante el Mexico City Game 2026 el 22 de Noviembre a las 7:20pm!!? pic.twitter.com/VnKdOapkVQ — NFL (@NFL) August 31, 2026

“Estamos más que emocionadas de formar parte de este evento de la NFL en nuestro país, en un estadio tan emblemático”, afirmaron las integrantes del grupo de hard rock mexicano.

El grupo está integrado por las hermanas Villarreal: Daniela, Paulina y Alejandra, originarias de Monterrey, Nuevo León.

“Amamos la NFL. Actuar en el espectáculo de medio tiempo durante un partido internacional de domingo por la noche es un privilegio en verdad increíble”, indicó el grupo en el comunicado compartido por la NFL.

La agrupación es altamente reconocida en la industria gracias a temas como ‘Kerosene‘, número uno en el ‘Mainstream Rock Airplay’ de Billboard, que cuenta con más de 785 millones de reproducciones acumuladas a lo largo de su carrera y una nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción de Rock en el año 2024.

Por su parte, Tim Tubito, director senior de presentación global de partidos, música y entretenimiento de la NFL, destacó que fueron las cualidades de la agrupación las que se tomaron en cuenta para la elección.

“La Ciudad de México siente una profunda pasión tanto por el fútbol americano como por la música y ‘The Warning’ aporta la energía, la autenticidad y la conexión local que buscamos al crear estas presentaciones”, explicó.

La NFL está desplegando una cartelera de lujo en cuanto a talento musical se refiere para sus partidos internacionales. Otros de los artistas confirmados son Ricky Martin y Pedro Sampaio, quienes actuarán en el partido entre Baltimore Ravens y Dallas Cowboys en Brasil, Río de Janeiro, el 27 de septiembre en el Estadio Maracaná.

Asimismo, Ayra Starr protagonizará el espectáculo del juego entre Philadelphia Eagles y Jacksonville Jaguars que se efectuará en Londres el 11 de octubre de 2026 en el Tottenham Hotspur Stadium.

Los Jonas Brothers se presentarán en el partido de Melbourne, Australia, entre los Philadelphia 49ers y Los Angeles Rams, el próximo 10 de septiembre en el Melbourne Cricket Ground.



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