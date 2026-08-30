Keenan Allen, receptor de Indianapolis Colts, fue arrestado por conducir en supuesto estado de ebriedad

Bajo los cargos de conducción en estado de ebriedad fue arrestado en la madrugada de este domingo el receptor abierto de los Indianapolis Colts, Keenan Allen.

De acuerdo con el reporte de la Policía, Allen fue arrestado en el centro de Indianapolis aproximadamente a la 1:00 a. m. (hora del este).

Los agentes se acercaron al vehículo de Keenan Allen, el cual estaba estacionado en una zona prohibida. Al momento de ser abordado, el jugador de la NFL supuestamente mostraba “signos de intoxicación”.

Hasta los últimos registros actualizados del Centro de Procesamiento de Detenidos del Condado de Marion, seguía detenido este domingo por la mañana.

El receptor de 34 años enfrenta cargos preliminares por conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol (OVWI, por sus siglas en inglés) y por conducir en ese estado poniendo en peligro a una persona, de acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana de Indianapolis. Ambos son delitos menores.

Por su parte, de acuerdo con lo reseñado por la cadena ESPN, Indianapolis Colts emitió un comunicado confirmando que conocía sobre el incidente.

Colts wide receiver Keenan Allen was arrested early Sunday morning on drunken driving charges.



Allen was charged with DWI and DWI endangering a person, according to online jail records. Both are misdemeanor charges. https://t.co/dj8frSlst3 — ESPN (@espn) August 30, 2026

“Estamos al tanto del incidente que involucró a Keenan Allen anoche”, declararon los Colts. “Estamos en proceso de recopilar más información y no tenemos más comentarios por el momento”, añadieron.

El arresto de Allen se da en medio de un cambio de aires para su veterana carrera. Keenan se unió a los Colts a principios de este mes con un contrato de un año.

El veterano de 14 temporadas jugó brevemente en el partido de pretemporada del sábado contra los Detroit Lions, registrando una recepción para 24 yardas.

Keenan Allen, seleccionado seis veces para el Pro Bowl, acumuló 81 recepciones para 777 yardas la temporada pasada con Los Angeles Chargers.

Pasó sus primeras 11 temporadas con los Chargers antes de ser canjeado a los Chicago Bears en 2024 tras una disputa contractual.



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