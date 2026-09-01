Revelan fecha y horario del primer FC Barcelona vs Real Madrid de la temporada

El primer Clásico de José Mourinho contra el FC Barcelona desde su regreso al Real Madrid se disputará en el Spotify Camp Nou el domingo 25 de octubre a las 21:00 hora local (15:00 hora del Este de Estados Unidos y 12:00 del Pacífico).

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? Domingo 25 de octubre

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Mourinho dirigió algunos de los Clásicos más reñidos de la historia reciente contra el Barça de Pep Guardiola durante su primera etapa al frente del Madrid, entre 2010 y 2013.

El entrenador portugués regresó al banquillo blanco este verano con el objetivo de derrotar a un Barça que viene de ganar los dos últimos títulos de LaLiga y que también salió victorioso en los últimos dos Clásicos.

Mucha paridad en el comienzo de LaLiga

El Barça ha marcado 12 goles en sus tres primeros encuentros, sumando cinco tantos contra el Elche y otros cinco contra el Rayo Vallecano. Raphinha, que ha jugado como delantero improvisado tras la salida de Robert Lewandoski, es el máximo goleador de la liga con cinco dianas, mientras que Lamine Yamal también estrenó su cuenta goleadora de la temporada con un doblete en la victoria del lunes por 5-2 ante el Rayo.

El Madrid, por su parte, ha marcado 10 goles en sus victorias contra el Málaga, la Real Sociedad y el Espanyol.

Kylian Mbappé lidera la clasificación de goleadores del Madrid con cuatro tantos, pero Jude Bellingham (dos goles y dos asistencias) y Vinícius Junior (un gol y dos asistencias) también han empezado bien la temporada, con el británico recuperando su mejor versión.

Mourinho contra Flick

De esta forma, el Clásico de octubre entre Barça y Madrid se presenta como un partido apasionante que servirá para dar inicio a la rivalidad entre Mourinho y Flick. Además, por lo visto en las últimas temporadas podría ser un partido que tendrá consecuencias en la carrera por el título de Liga.

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La última vez que ambos equipos se enfrentaron en el Camp Nou, en mayo de este año, el Barça ganó 2-0, asegurándose así el título de LaLiga frente a su rival.

Bajo la dirección Flick, el Barça ha ganado seis de sus últimos siete partidos oficiales contra el Madrid, incluidas la final de la Copa del Rey de 2025 y las dos finales consecutivas de la Supercopa de España.

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