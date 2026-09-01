Secretario del Ejército de EE.UU. entrega su renuncia a Donald Trump

El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, presentó su renuncia al presidente Donald Trump en medio de desacuerdos con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, sobre las reestructuraciones de mando dentro de la institución militar.

La salida de Driscoll, prevista para los próximos días según The Wall Street Journal, dejará al Ejército estadounidense sin una cúpula civil o militar ratificada por el Senado. Hasta el momento, Trump no ha confirmado la aceptación de la dimisión ni la designación de un sustituto.

Motivos de la renuncia de Driscoll

Según fuentes citadas por Fox News, Driscoll manifestó su inquietud ante la Administración de Trump sobre la preparación y adaptación del Ejército. La postura de Driscoll apuntaba a que las decisiones de Hegseth afectaban esas metas, “específicamente despidiendo a los generales que eran sus responsables”.

Entre los movimientos de personal ejecutados por Hegseth figura la remoción de los generales Christopher Donahue y Randy George, además del ex vicesecretario del Ejército, James Mingus. Para cubrir las vacantes de los dos últimos cargos, Hegseth asignó las funciones a un único mando, el general Christopher LaNeve.

Respuesta de la Casa Blanca

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, resaltó el desempeño de Driscoll en “operaciones militares históricas”, su “énfasis en la preparación y letalidad”, así como su mediación en los diálogos entre Rusia y Ucrania.

Entretanto, The Wall Street Journal informó que el vicesecretario interino del Ejército, Dave Fitzgerald, responsable de captar inversiones privadas para la actualización tecnológica del sector defensa, también dejará su puesto durante esta semana.

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