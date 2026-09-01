Senador Ed Markey enfrenta al moderado Seth Moulton en las primarias demócratas de Massachusetts

Los votantes de Massachusetts definirán este martes si el senador Ed Markey mantendrá su aspiración a la reelección, o si el representante Seth Moulton asumirá la candidatura del Partido Demócrata.

La contienda enfrenta al actual legislador de 80 años con un veterano del Cuerpo de Marines de 47 años, perteneciente a la Coalición Nuevo Demócrata moderada.

El proceso electoral medirá la influencia del factor generacional frente a la trayectoria de un titular veterano dentro de uno de los estados con mayor orientación liberal del país, informó ABC News.

Trayectoria política y respaldos en contienda

Markey ha permanecido en el Congreso desde 1976 y ocupa una banca en el Senado desde 2013. La campaña cuenta con los respaldos de la representante Alexandria Ocasio-Cortez y de los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren.

Moulton, por su parte, impulsó en 2018 una iniciativa para evitar que Nancy Pelosi asumiera nuevamente la presidencia de la Cámara de Representantes, argumentando la necesidad de renovar los liderazgos.

“Le gusta jugarse la vida. Incluso se postuló a la presidencia en una ocasión. Y aquí tenemos otro ejemplo de cómo se juega la vida contra un senador en ejercicio en esta contienda por el Senado”, declaró Raymond La Raja, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Massachusetts Amherst

Debates tecnológicos y discrepancias entre candidatos

Pese a mantener coincidencias en temas como la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el debate público se centró en la gestión tecnológica.

“Necesitamos a la generación que creció con internet y que tendrá que vivir durante décadas con las consecuencias de la IA para que nos marque el camino a seguir”, apuntó Moulton al medio local, WCVB.

Markey defendió su labor legislativa mediante la Ley de Privacidad de la inteligencia artificial para Jóvenes y sostuvo que “simplemente quiero decir que no hay ninguna diferencia si se llama ‘Siri’ o ‘Claude'”. Ante esto, Moulton cuestionó: “¿Cómo vamos a regular eficazmente y exigir responsabilidades a las grandes empresas tecnológicas si ni siquiera se puede distinguir la diferencia entre sus programas?”.

“Ese tipo de cosas que suceden en los debates no cambian el resultado de una elección en general, especialmente cuando las encuestas muestran una diferencia tan grande entre ambos candidatos”, apuntó la profesora en la Universidad de Suffolk a ABC News.

Sigue leyendo:

– Demócratas desafían a Trump con proyecto de ley para impedir el cambio del lago Ontario

– Demócratas podrían impugnar acuerdo petrolero de Trump con Venezuela si recuperan el poder

– Corte Suprema de EE.UU. permite a Trump continuar el polémico salón de baile en la Casa Blanca