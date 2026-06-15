Amanda Seyfried apoyó a Sydney Sweeney en medio de la polémica de American Eagle

La actriz Amanda Seyfried se sinceró sobre cómo fue promocionar la película “The Housemaid” junto a la actriz Sydney Sweeney en medio de la polémica que enfrentó la estrella de “Euphoria” a mediados de 2025.

Seyfried ofreció una entrevista a GQ en la que habló sobre cómo apoyó a Sweeney en ese momento y señaló que, aunque disfrutaron la promoción de la película, ese momento no fue fácil para Sweeney.

“Lo pasamos genial en la gira de prensa… Trabajamos muy duro y ella parecía estar divirtiéndose, pero también entendí que probablemente no debe ser jodidamente fácil, en la situación en la que se encuentra... La he oído defenderse, pero creo que se encuentra entre la espada y la pared”, dijo en la entrevista.

Seyfried y Sweeney protagonizaron “The Housemaid”, cinta que se estrenó el 19 de diciembre en los cines de Estados Unidos. La promoción de la película coincidió con la polémica que protagonizó Sweeney por la publicidad que le hizo a American Eagle. La publicidad hacía un juego de palabras entre las palabras “jeans” y “genes”, que se pronuncian prácticamente igual en inglés, y decía que Sweeney “tiene buenos genes”. Tanto la marca como la actriz fueron fuertemente criticadas y señaladas de promover la eugenesia. Luego se supo que Sweeney estaba registrada en el Partido Republicano desde 2024.

Seyfried explicó su forma de brindar apoyo a su compañera de elenco durante la promoción. “No hablo con ella sobre el tema a menos que quiera hablar. No quiero ser una fuente de apoyo, pero lo que necesites. ¿Necesitas divertirte, reírte, comer pastel conmigo? Está bien… al mismo tiempo, pienso: ‘Tenemos que promocionar esta película y puedo ser un espacio seguro'”, dijo.

La protagonista de “Mamma Mía” también fue blanco de críticas en esa época debido a sus comentarios afines al socialismo. “El socialismo es una idea maravillosa, y sé que no funciona a la perfección, ni que la gente entiende realmente lo que significa la palabra. Para mí, se trata de cuidarnos los unos a los otros. Si tengo más dinero, puedo gastarlo en los demás”, dijo a Variety en diciembre de 2025.

Luego, fue criticada por simpatizantes conservadores luego de que compartió un video que recopilaba todos los mensajes que Charlie Kirk, activista conservador asesinado en septiembre de 2025, emitió en contra de minorías. La actriz aseguró que Kirk era un hombre “lleno de odio”.

La actriz se refirió a estas críticas en su entrevista con GQ. “Primero, tengo derecho a expresar mis sentimientos, y segundo, hacerlo de una manera que no sea necesariamente cruel. Pero existe un miedo, un odio y un impulso desmesurados de atacar y destruir. Y yo experimenté solo una pequeña parte de eso”, dijo.

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