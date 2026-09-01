¿Tirar o lavar? Esto es lo que realmente pasa con tu arroz cuando le salen gorgojos

Si compraste arroz y de la nada aparecieron gorgojos, lo primero que debes saber es que es un proceso completamente normal, porque las larvas y los huevos están dentro del grano, por lo que aparecen con el tiempo. Una experta explica que lo puedes lavar y consumir, ya que no transmiten enfermedades humanas.

La ingeniera en alimentos Monset Meléndez explica que estos pequeños insectos son los gorgojos, unos escarabajos de 2 a 3 mm que pueden aparecer en el maíz, el arroz, el trigo, la avena y otros cereales.

Advierte que la aparición de esos insectos no significa que tu cocina necesite una limpieza; lo que ocurre es que la hembra puede poner huevos dentro del grano desde el cultivo, el procesamiento o el almacén.

Por esta razón, la larva crece ahí completamente escondida, y cuando se convierte en adulta, perfora el grano para salir. Cuando lo compras, puede que se vea normal y con el tiempo salen los insectos.

¿Se puede comer el arroz?

¿Ves puntitos negros en tu arroz? No es falta de limpieza, ¡descubre por qué los gorgojos aparecen dentro del grano! Crédito: Shutterstock

Un arroz contaminado con gorgojos sí se puede comer, ya que estos insectos no transmiten enfermedades humanas; tampoco muerden ni pican.

¿Cuándo sí y cuándo no puedes consumir un alimento con gorgojos?

El problema no es la transmisión de enfermedades, sino el daño que causan al grano, pues al comerse la parte de adentro disminuyen la calidad de tus alimentos y pueden dañar otros productos.

La recomendación de la experta es que, si son poquitos gorgojos y el arroz está seco, no tiene moho, humedad, manchas u olores extraños, sí podrías lavarlo varias veces, cocinarlo completamente y consumirlo pronto.

Otra recomendación para neutralizar insectos, huevos o larvas es congelar los alimentos.

Sin embargo, cuando estos insectos aparecen en harinas o mezclas en polvo, la recomendación es no comerlos, porque no se pueden lavar ni retirar completamente los restos.

¿Cuáles son los insectos que dañan los alimentos?

Hay tres insectos comunes que se comen los alimentos: gorgojos, polillas y escarabajos de despensa, mientras que en el almacenamiento a gran escala, si no se cuenta con condiciones adecuadas, pueden proliferar chinches y otros insectos de granos.

Los gorgojos son de los más comunes en granos como arroz, maíz, trigo y frijoles. Mientras que la polilla india es más común en cereales, harina y otros productos secos.

Hay otra variedad de escarabajos, como el escarabajo dentado o el gorgojo castaño, que comúnmente aparece en la harina.

Cómo prevenir plagas en tu cocina

Una manera segura de proteger los alimentos para evitar la contaminación de insectos es guardarlos en recipientes herméticos y comprar cantidades que realmente vayas a consumir.

para evitar la es guardarlos en y comprar cantidades que realmente vayas a consumir. Revisa fechas, olor y presencia de insectos antes de comprar o abrir.

Mantén la despensa seca, limpia y fresca.

Si un paquete ya está infestado, lo mejor es desecharlo para evitar que se propaguen.

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