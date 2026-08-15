Cómo cocinar arroz japonés: técnica simple para un resultado perfecto

El arroz japonés se elabora mediante un proceso simple que combina el lavado adecuado del grano con tiempos de cocción precisos. Con solo dos ingredientes, el arroz y el agua, esta técnica se centra en la proporción y el cuidado en la cocción.

Hacer arroz es un arte; para muchos es una simple preparación, pero para otros un reto para que quede en su punto. Lo cierto es que este alimento, presente en muchas culturas, no tiene una técnica exclusiva.

En Japón hay una forma de prepararlo con excelentes resultados, donde el secreto está en el lavado del grano y los tiempos de cocción.

La técnica japonesa: la clave universal del arroz

Aunque la creadora de contenido explica que usó un tipo de arroz redondo, la técnica japonesa es básica para todos los tipos de arroz: un buen lavado, remojo si es posible, tiempos de cocción exactos sin sal y reposado con la olla tapada.

El arroz es un alimento cotidiano en Asia y se sirve como plato central acompañado de otros alimentos. Los sitios especializados en comida japonesa coinciden en que la preparación es igual, con pequeñas variaciones de técnicas en otras regiones.

Lo que sí se prepara diferente es el arroz para sushi, al que se le agrega vinagre, sal o azúcar dependiendo de la región.

Según los sitios Cookiru y Food in Japan, los tipos de arroz van a depender de la geografía y los tipos de cultivo, lo que influye directamente en la textura del grano.

¿Cuál es la diferencia del arroz redondo?

El arroz redondo, también conocido como japónica, es de grano corto y posee mayores niveles de almidón, lo que hace que al cocinarlo quede esponjoso, suave y con una textura pegajosa. Este tipo de arroz es ideal para preparar sushi, risottos y arroces cremosos.

Por su parte, el arroz de grano largo (como el basmati o el jazmín) tiene una estructura de grano más fina, por lo que al cocinarlo queda suelto y resulta ideal como guarnición.

Receta de arroz al estilo japonés

La técnica del arroz estilo japonés es sencilla y lleva solo dos ingredientes: arroz y agua. Se trata de una receta original de la creadora de contenidos Yamamoto Kitchen. A continuación, el paso a paso:

Ingredientes

Arroz redondo (3 vasos)

(3 vasos) Agua (3 vasos, siempre en proporción 1:1 con el arroz)

Paso a paso

El secreto del arroz al estilo japonés comienza lavando el arroz redondo con agua y removiendo a mano tres veces para quitar el exceso de almidón. Crédito: Shutterstock

Lava el arroz: agrega el arroz redondo en la olla, añade agua y lávalo removiendo suavemente con la mano. Escurre el agua y repite este proceso 3 veces para retirar el exceso de almidón. Mide el agua: añade a la olla la misma cantidad de agua que de arroz (por ejemplo, 3 vasos de agua para 3 vasos de arroz). Remojo (opcional): si tienes suficiente tiempo, deja reposar el arroz en el agua durante 30 minutos antes de cocinarlo. Primera cocción: lleva la olla a fuego medio. En cuanto empiece a hervir, cocina durante 2 minutos. Segunda cocción: reduce a fuego bajo y cocina durante 9 minutos más. Reposo al vapor: apaga el fuego, mantén la tapa cerrada y deja reposar durante 10 minutos para que el arroz se termine de hacer con su propio vapor.

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