Bad Bunny gana fallo en demanda sobre orígenes del reguetón

Un juez federal desestimó gran parte de una demanda masiva por derechos de autor que involucraba a cientos de artistas sobre los orígenes del reguetón luego de escuchar un argumento clave de los abogados del astro puertorriqueño Bad Bunny.

El juez André Birotte Jr. revocó su decisión anterior y afirmó que el dúo de reggae Steely & Clevie no demostró que tienen control válido de los derechos de autor sobre el ritmo del dembow que se escucha en muchas de las canciones de reguetón que existen.

De acuerdo con Billboard, el juez reconsideró su fallo inicial luego de que los abogados de Bad Bunny, uno de los artistas que se menciona en la demanda, argumentaran que Steely & Clevie estaban citando de manera inapropiada múltiples canciones y fusionándolas en una especie de “Frankenstein de derechos de autor”.

“Tras una revisión adicional de los registros, el tribunal concluye que los demandantes no han identificado claramente qué obra con derechos de autor contiene la selección y el arreglo supuestamente protegibles que buscan hacer valer”, escribió el juez.

La demanda masiva fue presentada en 2021 por Cleveland “Clevie” Browne y los herederos de Wycliffe “Steely” Johnson. Los demandantes afirman que su canción de 1989 “Fish Market” es la fuente original del dembow y aseguran que el ritmo se ha usado sin autorización en más de 2,000 canciones de reguetón.

La demanda apunta a más de 150 artistas, incluidos Pitbull, Drake, Daddy Yankee, Luis Fonsi y Justin Bieber.

El juez Birotte admitió que ignoró una falla clave en la demanda: que el supuesto ritmo patentado por Steely & Clevie no existe completamente en ninguna de las tres canciones que ellos poseen. De acuerdo con el juez, la ley de derechos de autor de Estados Unidos no protege “una amalgama abstracta de elementos extraídos de múltiples obras existentes de manera independiente”.

“Debido a que los demandantes no han identificado una sola obra con derechos de autor que contenga la selección y el arreglo supuestamente protegibles, los demandantes no pueden, como cuestión de derecho, proceder sobre la teoría actualmente planteada”, escribió el juez.

Los abogados de Bad Bunny elogiaron la rectificación del juez. “No se puede registrar un ritmo como derecho de autor reconstruyéndolo a partir de tres canciones diferentes una vez que ya estás en juicio. El derecho de autor protege lo que un artista realmente creó, no un collage ensamblado durante el litigio. Eso es lo que el tribunal rechazó hoy”, dijo el abogado Kenneth D. Freundlich.

Este nuevo fallo implica una victoria para los demandados y además terminará con una gran parte de la demanda. Previamente, especialistas en el área aseguraban que esta demanda buscaba un monopolio sobre todo un género musical.

Sigue leyendo:

·Bad Bunny logra reunir a Ñengo Flow, Arcángel y Farruko en una noche épica en su regreso a Puerto Rico

·Bad Bunny posa con su perra Sansa en la portada de Dogue

·Descubre cómo fue que Bad Bunny estuvo en la nueva película de Spider-Man