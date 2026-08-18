Bad Bunny posa con su perra Sansa en la portada de Dogue

El astro boricua Bad Bunny sorprendió a sus seguidores al posar junto a su perra Sansa en la portada de Dogue, la sección digital de Vogue que celebra la cultura canina.

En las fotografías, el artista posó junto con Sansa, sentados en una mesa disfrutando de un plato de espaguetis al estilo de la película de 1955 “Lady and the Tramp”. Sansa fue adoptada por Bad Bunny y su expareja Gabriela Berlingeri cuando solo tenía tres meses de vida.

El nombre de la beagle rinde homenaje a Sansa Stark, el personaje interpretado por Sophie Turner en la exitosa serie de HBO “Game Of Thrones. “Tiene esa misma fuerza y presencia”, dijo en la entrevista con Vogue con respecto al personaje de Sansa.

En la entrevista, Benito describió la personalidad de su querida mascota, quien también protagonizó el videoclip de su canción “Ojitos Lindos” de su premiado álbum “Un Verano sin Ti”.

“Definitivamente tiene su propia personalidad y no tiene miedo de hacerte saber lo que quiere. Es la más dulce, incluso si primero te ladra. Esa es solo su forma de presentarse”, dijo el cantante en la conversación.

Sansa se ha convertido en parte importante de la familia de Bad Bunny y con esta portada rinde un homenaje a este especial lazo entre ambos.

La portada de Dogue llega poco después del anuncio del cierre oficial de la gira global “Debí tirar más fotos” que se realizará en Puerto Rico los días 22 y 23 de agosto en el Estadio Hiram Bithorn en San Juan.

La gira de Bad Bunny comenzó en noviembre pasado en República Dominicana y terminó en julio en Italia. El álbum “Debí tirar más fotos”, en el cual se basa la gira mundial que ha mantenido a Benito ocupado durante este año, ha sido uno de los más exitosos de su carrera. No solo fue uno de los más reproducidos en plataformas de streaming, sino que fue el primer álbum en español en ganar un Grammy como “Mejor Álbum” en la historia.

Además, fue el primer latino en protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. Durante su performance rindió homenaje a la cultura puertorriqueña.

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