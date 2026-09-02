Casi 500 conductores reportan techos solares que estallan repentinamente en 2026

Casi 500 conductores han reportado ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) que el techo solar de sus vehículos se hizo añicos o estalló sin previo aviso durante 2026. Las quejas sumaban 498 casos al 20 de agosto, una cifra que podría superar los 550 reportes registrados durante 2025 para establecer un nuevo récord de incidentes.

Los reportes abarcan más de 200 modelos de 17 fabricantes, de los cuales casi uno de cada cinco corresponde a autos de modelo 2025 y 2026, por lo que estrenar vehículo no necesariamente elimina el riesgo de que el vidrio se fracture de manera inesperada. Entre los modelos con reportes más frecuentes se encuentran el Toyota RAV4, Hyundai Palisade, Kia Telluride y Honda CR-V.

Hasta ahora, la NHTSA no ha determinado que exista un defecto generalizado que justifique un retiro masivo, pero invita a documentar los daños y reportar el incidente, ya que las quejas de los consumidores pueden ayudar a las autoridades a identificar posibles tendencias de seguridad.

El ruido que algunos comparan con un disparo

Testimonios reportados por The Wall Street Journaldescriben un patrón en la manera en que ocurre esta falla: los conductores escuchan un estruendo fuerte mientras manejan y descubren que el cristal del techo se fragmentó, aun sin evidencia de un golpe visible.

Amber Nguyen, residente de Louisiana de 26 años, dijo que viajaba por una autopista en su SUV Lexus 2025 rumbo a una reunión de trabajo cuando escuchó la explosión. “Sonó como un disparo”, relató. “El sonido es distinto al de una piedra que golpea tu auto”, añadió.

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Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

Nguyen advirtió que la persiana interior estaba cerrada y que, si hubiese estado abierta, los fragmentos habrían caído dentro de la cabina mientras el vehículo circulaba, provocando un accidente mayor ya que pudo distraerla y poner en riesgo a los pasajeros.

Las marcas y modelos bajo observación

Los reportes no se concentran en una sola marca. La revisión del Wall Street Journal incluye quejas contra modelos como, entre ellos Toyota RAV4, Honda CR-V, Hyundai Palisade y Kia Telluride.

Sin embargo, no se ha identificado una tendencia de que todos los vehículos de esas líneas tengan un defecto de fábrica ni que cada ruptura provenga de la misma causa. La NHTSA tampoco ha determinado una falla general que obligue a un retiro masivo de vehículos.

Hyundai afirmó que encargó estudios sobre estas fracturas, pero no encontró defectos y atribuyó daños a residuos u objetos que golpean el cristal. Honda sostuvo que el número de casos puede estar influido por el alto volumen de unidades CR-V con techo de cristal. Kia y Toyota no respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas por el New York Post.

Qué puede provocar una rotura repentina

Las causas no son definitivas en todos los casos. La investigación del Journal incluye impactos de piedras o residuos, cambios bruscos de temperatura, tensión acumulada en el vidrio, fallas de fabricación y problemas de montaje.

En una investigación anterior sobre el Kia Sorento, cerrada en 2021, la NHTSA analizó cerca de 4,000 reportes en aproximadamente 10 millones de vehículos, correspondientes a 97 modelos y 11 años modelo. La agencia no encontró evidencia suficiente para determinar un defecto de seguridad y tampoco identificó choques vinculados a esas roturas.

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Las lesiones reportadas en esa revisión fueron menores, principalmente cortaduras ocurridas al recoger el vidrio. La NHTSA también planteó que pequeños objetos levantados por otros autos pueden causar un daño inicial difícil de detectar, que puede derivar en una fractura.

Qué hacer si se rompe el techo solar de un auto en marcha

De acuerdo con los reportes, las recomendaciones ante este tipo de emergencias son: detenerse tan pronto como sea seguro hacerlo, evitar tocar los fragmentos de vidrio y comprobar que todos los pasajeros estén fuera de riesgo. Si hay cristales dentro del auto, no es recomendable seguir manejando hasta limpiar correctamente la zona. Posteriormente:

Tomar fotos y video del daño antes de limpiarlo o cubrirlo

Registrar fecha, hora, lugar, clima, velocidad y condiciones de la carretera

Pedir al concesionario un diagnóstico por escrito antes de autorizar la reparación

Abrir un reclamo de garantía con el fabricante, sobre todo si el vehículo es nuevo

Presentar una queja gratuita ante la NHTSA, con el VIN, marca, modelo, año y descripción del incidente

Conservar el cristal roto, cuando sea posible y seguro hacerlo, puede ser útil si el fabricante o la aseguradora solicita una inspección. Asumir que el daño fue causado por una piedra sin un diagnóstico técnico puede dificultar una reclamación posterior.

Las quejas aumentan, pero no justifican un retiro masivo

Desde 2021, la NHTSA ha recibido cerca de 2,800 quejas relacionadas con techos solares que se rompieron o estallaron inesperadamente. Más de 500 casos involucran vehículos nuevos o de años modelo recientes, de acuerdo con datos del The Wall Street Journal.

A pesar del aumento, la NHTSA indicó que sigue monitoreando las quejas y no ha identificado accidentes confirmados ni lesiones graves vinculadas directamente a estos incidentes.

Reportar el caso sí importa: las quejas individuales permiten a la agencia detectar patrones por marca, año y modelo, algo que puede impulsar una investigación formal si el volumen y la evidencia lo justifican.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre estallidos de techos solares de automóviles en 2026

¿Cuántos techos solares se han roto en 2026?

La NHTSA había recibido 498 reportes de techos solares rotos o estallados inesperadamente al 20 de agosto de 2026, muy cerca de los 550 casos registrados en todo 2025.

¿Qué autos aparecen más en los reportes?

Toyota RAV4, Honda CR-V, Hyundai Palisade y Kia Telluride están entre los modelos mencionados con más frecuencia. Esto no demuestra que todos tengan una falla generalizada.

¿Por qué puede romperse el techo solar?

Las posibles causas incluyen impactos de piedras o residuos, cambios de temperatura, tensión del vidrio y posibles fallas de fabricación o instalación. Cada incidente necesita una evaluación técnica.

¿La garantía cubre un techo solar roto?

Depende de la causa, edad del vehículo y condiciones de la garantía. El dueño debe presentar el caso ante la marca y solicitar un diagnóstico por escrito antes de pagar por la reparación.

¿Debo reportarlo ante la NHTSA?

Sí. El reporte es gratuito y permite a la autoridad federal identificar patrones. Conviene incluir el VIN, fotos, el diagnóstico del taller y las condiciones en que ocurrió la rotura.

Conclusión

Los 498 reportes acumulados antes de concluir agosto colocan a 2026 en ruta hacia un posible récord de quejas por esta falla. Para un conductor afectado, documentar el incidente, buscar una evaluación técnica y reportarlo puede fortalecer una reclamación ante la garantía o la aseguradora; también puede aportar evidencia si las autoridades detectan que el problema se concentra en un modelo determinado.

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