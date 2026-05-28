Autos nuevos por menos de $25,000: solo quedan 7 modelos accesibles en 2026

El precio promedio de un auto nuevo en Estados Unidos superó los $50,000 por primera vez en diciembre de 2025, según Kelley Blue Book, una cifra que ha dejado fuera del mercado a millones de familias que necesitan un vehículo para trabajar o trasladarse diariamente. En medio de ese aumento, solo quedan siete modelos disponibles en el mercado, con precios iniciales por debajo de los $25,000 en 2026.

La presión sobre los precios podría continuar durante los próximos meses. Los aranceles aplicados a vehículos y materiales importados ya encarecieron miles de dólares algunos modelos, según estimaciones de Cox Automotive a marzo de 2026, reduciendo aún más las opciones asequibles para compradores de ingresos medios y bajos en Estados Unidos.

Para los vehículos ensamblados fuera de EE.UU., los aranceles aumentaron el precio de lista promedio en 10.4%, es decir, entre $5,000 y $8,900 por unidad. Incluso los autos fabricados en territorio estadounidense subieron entre $1,600 y $2,000 a causa de los aranceles sobre acero y aluminio importados.

Los 7 autos nuevos que todavía arrancan por menos de $25,000

Según el análisis de Cars.com publicado el 27 de abril de 2026, estos son los únicos modelos del año 2026 que mantienen precio de salida por debajo de ese umbral —antes de impuestos, destino y cargos del distribuidor:

Hyundai Venue SE : $22,650

: $22,650 Chevrolet Trax LS: $23,495

$23,495 Kia K4 LX: $23,535

$23,535 Nissan Sentra S: $23,845

$23,845 Hyundai Elantra SE: $23,870

$23,870 Nissan Kicks S: $24,275

$24,275 Toyota Corolla LE: $24,320

“El mercado estadounidense ya no tiene ningún vehículo nuevo con un precio promedio de venta por debajo de los $20,000”, advirtió Cox Automotive en su reporte de febrero de 2026.

Lo que obtienes y lo que sacrificas en este rango de precio

La buena noticia es que incluso en los modelos más económicos, el comprador de 2026 obtiene equipamiento que hace una década era opcional: control de crucero, aire acondicionado, pantalla táctil de info-entretenimiento y sistemas básicos de seguridad activa como sistemas básicos de seguridad activa, como frenado automático de emergencia y alerta de colisión frontal, de acuerdo con Cars.com.

La mala noticia es que ninguno de estos modelos cuenta con tracción en las cuatro ruedas (AWD). Los interiores usan plásticos duros, tapicería básica y transmisiones variables continuas (CVT), que son eficientes en combustible, pero no son menos ágiles que las responsivas de doble embrague.

Son autos funcionales, no aspiracionales, concluye el estudio de Cars.com.

Sin embargo, para una familia hispana que recorre muchas millas al trabajo o tiene dos conductores en casa, el rendimiento de combustible es un factor definitivo: el Kia K4 y el Nissan Sentra ofrecen hasta 33 mpg combinados, mientras el Toyota Corolla alcanza 35 mpg. Con la gasolina por encima de $4.50 el galón en la mayoría de las ciudades, esa diferencia impacta directamente en el presupuesto mensual.

Por qué comprar ahora podría ser mejor que esperar mejores precios

“La falta de asequibilidad es la razón principal por la que las ventas de autos nuevos se mantendrán en el rango actual de 15 a 16 millones de unidades en 2026, muy por debajo de los más de 17 millones que se vendieron previo a la pandemia”, afirmó Cox Automotive en su pronóstico de enero de 2026.

Esperar no garantiza precios más bajos. Los aranceles sobre vehículos importados y componentes siguen vigentes, y dos de los modelos más baratos de la lista, el Hyundai Venue y el Kia K4, se ensamblan fuera de Estados Unidos, lo que los expone a aumentos adicionales si las políticas arancelarias se endurecen.

Business Insider señaló el 23 de mayo de 2026 que la lista de autos con costos por debajo de $25,000 ya perdió varios modelos este año, entre ellos el Nissan Versa y el Mitsubishi Mirage, que salieron del mercado, y la tendencia apunta a que esta lista siga reduciéndose.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre precios de los autos nuevos económicos en EE.UU.

¿Cuál es el auto nuevo más barato en Estados Unidos en 2026?

El Hyundai Venue SE tiene precio de salida de $22,650, incluyendo cargo de destino, según Cars.com en abril de 2026. Es un SUV subcompacto con tracción delantera y rinde 31 mpg combinados.

¿Cuánto han subido los precios de autos nuevos por los aranceles?

Según Cox Automotive, los aranceles añadieron en promedio 10.4% al precio de lista. Los vehículos importados subieron entre $5,000 y $8,900; los ensamblados en EE.UU., entre $1,600 y $2,000.

¿Hay autos nuevos bajo $20,000 en EE.UU.?

No. Cox Automotive confirmó en febrero de 2026 que ya no existe ningún vehículo nuevo con precio promedio de venta por debajo de $20,000 en el mercado estadounidense.

¿Vale la pena esperar para comprar un auto más barato?

El riesgo es que los aranceles sigan encareciendo los precios. Si necesitas un vehículo ahora, los 7 modelos bajo $25,000 son la opción más accesible disponible. En un plazo de 12 a 18 meses algunos analistas contemplan posibles ajustes en política arancelaria que podrían aliviar parte de la presión sobre los precios.

¿Todos los autos bajo $25,000 son de bajo consumo de gasolina?

Sí, en general. El Toyota Corolla y el Hyundai Elantra alcanzan 35 mpg combinados; el Kia K4 y el Nissan Sentra, 33 mpg. Son una ventaja real frente al precio actual de la gasolina.

Conclusión

La era del auto económico en Estados Unidos luce en franco declive. Si los 7 modelos que hoy se venden bajo $25,000 siguen la tendencia del Versa y el Mirage, descontinuados en 2025, la próxima renegociación arancelaria podría dejar a millones de compradores hispanos sin opciones de entrada accesibles en el segmento de autos nuevos.

Para quien necesite un vehículo este verano y cuente con un presupuesto ajustado, seguir esperando podría salir más caro que decidirse ahora.

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