Conoce 6 autos con descuentos de hasta $13,700: estos son los modelos que puedes comprar más baratos hoy

Los compradores de autos nuevos pueden encontrar descuentos de hasta $13,739 durante agosto, una oportunidad especialmente atractiva en un mercado donde el pago mensual promedio alcanza $722 dólares y los plazos de financiamiento se acercan a los seis años. Los incentivos corresponden a seis modelos específicos y podrían desaparecer conforme las agencias reduzcan el inventario disponible.

El motivo detrás de estos recortes no es generosidad: las armadoras conservan más de 850,000 unidades del modelo 2025 sin vender en los lotes de las agencias y necesitan liberar espacio para la llegada de los autos 2027, de acuerdo con RealCarTips.

Los seis modelos con las rebajas más altas de agosto

Estos son los vehículos que actualmente ofrecen los mayores recortes de precio verificados por analistas de la industria automotriz:

RAM 1500 Tungsten : hasta $13,739 dólares de descuento (15% sobre el precio sugerido), extendido hasta el 31 de agosto

: hasta de descuento (15% sobre el precio sugerido), extendido hasta el 31 de agosto Audi Q7 55 : hasta $13,000 dólares en incentivos combinados, incluyendo un bono de lealtad de $2,000 para clientes que regresan a la marca

: hasta en incentivos combinados, incluyendo un bono de lealtad de $2,000 para clientes que regresan a la marca RAM 2500 y 3500 diésel : hasta $9,335 dólares de descuento en las versiones Limited Longhorn Mega Cab

: hasta de descuento en las versiones Limited Longhorn Mega Cab Jeep Gladiator Rubicon : hasta $6,242 dólares de rebaja, aunque en la versión Sport el descuento baja a apenas $2,100

: hasta de rebaja, aunque en la versión Sport el descuento baja a apenas $2,100 Nissan Rogue Platinum : hasta $4,500 dólares en efectivo para compra, con $3,500 en las demás versiones

: hasta en efectivo para compra, con $3,500 en las demás versiones Hyundai Elantra: $2,000 dólares de bono, aunque no se puede combinar con financiamiento promocional

¿Por qué el momento importa para comprar un auto?

Para una familia que gasta cerca de $700 dólares mensuales en el crédito de su auto, un descuento de $13,000 puede representar la diferencia entre calificar o no para el crédito, o entre pagar el auto en cinco años en vez de seis.

Los aranceles y otros costos de producción han mantenido presión sobre los precios de los autos nuevos. RealCarTips estimó que los modelos 2026 llegaron, en promedio, cerca de $2,000 dólares más caros que el año previo, por lo que comparar incentivos vigentes puede ayudar a reducir el costo final de compra. El incremento típico era de alrededor de $400 dólares por cambio de año-modelo que la fuente usa como referencia.

“Con inventario normalizado y más de 850,000 modelos 2025 sin vender, los fabricantes están ofreciendo incentivos sustanciales, incluyendo financiamiento al 0% y devoluciones en efectivo de $3,000 a $10,000 dólares en modelos seleccionados”, señaló el análisis de RealCarTips publicado el 14 de agosto de 2026.

Sin embargo, no todo es alivio. Los aranceles siguen presionando los precios: los modelos 2026 llegaron con un incremento promedio de $2,000 dólares frente al alza típica de $400 dólares que se promediaba en años anteriores.

Una excepción que puede quitarle el atractivo a estas ofertas

No todos los descuentos aplican igual. Alex Bernstein, analista senior de precios de CarsDirect, advirtió sobre el RAM 1500: “no todas las configuraciones de RAM son elegibles para el descuento máximo. Esta también sigue siendo una oferta independiente que no se puede combinar con otros incentivos”.

Algo similar ocurre con el Jeep Gladiator: aunque la marca publicita más de $6,000 dólares de descuento, ese monto solo aplica a las versiones Rubicon y Mojave, mientras que la Sport apenas alcanza los $2,100 dólares. Leer la letra pequeña es indispensable antes de firmar cualquier contrato.

¿Qué puedes hacer para asegurar el mejor precio?

RealCarTips recomienda comparar cotizaciones de varias agencias antes de decidir cuál es la más atractiva para tu presupuesto. Además, los expertos coinciden en que comprar hacia el final del mes aumenta las probabilidades de obtener descuentos adicionales, ya que las agencias buscan cumplir sus metas de ventas mensuales.

Solicita cotizaciones de al menos tres agencias antes de negociar

Verifica si calificas para bonos de lealtad o de “conquista” al cambiar de marca, que pueden sumar entre $1,000 y $2,000 dólares extra

Compara si te conviene más el descuento en efectivo o el financiamiento al 0%, ya que en algunos casos no se pueden combinar

Ten en cuenta que las tasas promedio de crédito automotriz rondan el 7% para autos nuevos y entre 10% y 11% para usados, de acuerdo con RealCarTips

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre ofertas en agosto para comprar autos 2025

¿Cuál es el auto con mayor descuento este mes?

El RAM 1500 Tungsten lidera la lista con hasta $13,739 dólares de descuento, equivalente a un 15% sobre el precio sugerido de fábrica.

¿Hasta cuándo son válidos estos descuentos?

La mayoría de las ofertas, incluyendo RAM, Audi Q7 y Jeep Gladiator, están vigentes hasta el 31 de agosto de 2026, según los reportes de la industria.

¿Puedo combinar varios descuentos en el mismo auto?

No siempre. Algunos incentivos, como el del RAM 1500, son ofertas independientes que no se pueden sumar a otros programas de descuento.

¿Por qué hay tantos descuentos en autos 2026?

Porque persisten más de 850,000 unidades del modelo anterior sin vender, y las marcas necesitan liberar inventario antes de que lleguen los modelos 2027.

¿Conviene más el descuento en efectivo o el financiamiento al 0%?

Depende del caso: en autos costosos, el financiamiento al 0% puede ahorrar más dinero a largo plazo que un descuento fijo, según cálculos de CarsDirect.

¿Estos descuentos aplican en todo el país?

La mayoría son ofertas nacionales, pero algunos bonos regionales, como ciertos descuentos de Audi en California, varían según el estado.

Conclusión

Estos descuentos no son eternos: en cuanto se agote el inventario 2025 y 2026 restante, es probable que los precios vuelvan a subir, especialmente si los aranceles sobre autopartes se mantienen o se profundizan en los próximos meses.

Si ya planeas comprar un auto este año, conviene pedir cotizaciones antes de que expiren las promociones de agosto y confirmar por escrito qué incentivos aplican a la versión, código postal y perfil de crédito del comprador. Las ofertas cambian por región, inventario y fecha de entrega.

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