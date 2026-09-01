La Cámara extiende el presupuesto y evita un cierre de Gobierno antes de las elecciones

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes una extensión temporal de la financiación federal que permitirá mantener abierto el Gobierno hasta el 11 de diciembre, evitando un cierre administrativo en las semanas previas a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

La medida fue aprobada por 370 votos a favor y 48 en contra y ahora será enviada al presidente Donald Trump, quien se espera que la promulgue.

El proyecto prolonga la financiación que vence el próximo 30 de septiembre y garantiza el funcionamiento de la Administración federal durante la recta final de la campaña electoral.

La votación reunió a republicanos y demócratas, aunque 19 legisladores republicanos y 29 demócratas se opusieron a la resolución.

El Senado ya había aprobado la misma medida el mes pasado con un amplio respaldo de 90 votos contra 6, lo que permitió que el texto regresara a la Cámara para su aprobación definitiva.

El Congreso evita un cierre durante la campaña

La falta de un acuerdo antes del 30 de septiembre habría provocado la paralización parcial del Gobierno federal, dejando sin sueldo a miles de empleados y afectando el funcionamiento de numerosas agencias.

Un cierre también podría haber generado problemas en otros servicios, incluido el tráfico aéreo.

La decisión de aprobar una prórroga temporal permite a ambos partidos posponer la disputa sobre el presupuesto mientras se desarrollan las elecciones de medio mandato, en las que estará en juego la mayoría republicana que actualmente respalda la agenda de Trump en el Congreso.

Demócratas y republicanos mantienen diferencias sobre el nivel del gasto federal. Uno de los principales desacuerdos es la propuesta de Trump para impulsar un presupuesto militar de 1,5 billones de dólares, frente al billón de dólares que el Congreso asignó este año a las Fuerzas Armadas.

El apoyo de legisladores de ambos partidos resultó necesario en el Senado, donde se requieren 60 votos para superar una obstrucción parlamentaria.

Divisiones republicanas

Aunque la medida consiguió una amplia mayoría, la resolución no contó con el respaldo unánime de los republicanos en la Cámara, lo que podría generar nuevas dificultades para el presidente de la institución, Mike Johnson.

Varios republicanos votaron en contra por objeciones a disposiciones incorporadas por el Senado, entre ellas el aplazamiento temporal de una prohibición sobre productos de cáñamo con efectos psicoactivos.

La Casa Blanca y representantes de la industria del cannabis respaldan retrasar durante un mes la entrada en vigor de esa prohibición para negociar una alternativa, mientras algunos republicanos exigen que la restricción se aplique en la fecha prevista.

La nueva extensión evita, por ahora, otra crisis presupuestaria. El año pasado, Estados Unidos registró el cierre de Gobierno más largo de su historia, de 43 días, por la falta de un acuerdo entre republicanos y demócratas sobre los subsidios de los planes de salud de Obamacare.

A comienzos de este año, el Departamento de Seguridad Nacional también tuvo que cerrar por falta de fondos después de que los demócratas bloquearan su financiación en protesta por la muerte de dos ciudadanos a manos de agentes federales durante redadas migratorias en Minnesota.

Sigue leyendo:

• Líderes del Senado alcanzan acuerdo para evitar un cierre del Gobierno en octubre

• Comité del Senado vota a favor de declarar al Dr. Anthony Fauci en desacato al Congreso

• Votantes acuden a las cruciales elecciones primarias en Michigan por el Partido Demócrata