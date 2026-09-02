El virus del Nilo Occidental registra su primer contagio humano del año en Westchester

Un residente de Yonkers dio positivo por el virus del Nilo Occidental, siendo el primer caso confirmado de esta enfermedad transmitida por mosquitos del condado de Westchester este 2026, señalaron las autoridades.

De acuerdo con los funcionarios de salud del condado de Westchester, el caso fue confirmado en el hombre que había viajado hace poco fuera del condado.

El virus del Nilo Occidental puede causar síntomas parecidos a los de la gripe, como fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares. En casos graves, la enfermedad puede causar inflamación cerebral.

Por su parte, la comisionada de salud del condado de Westchester, la Dra. Sherlita Amler, hizo un llamado a los residentes a protegerse de los mosquitos, informó Gothamist.

“Para evitar la proliferación de mosquitos en su propio jardín, elimine toda el agua estancada alrededor de su casa después de que llueva y utilice repelentes cuando pase tiempo al aire libre, especialmente desde el anochecer hasta el amanecer, cuando los mosquitos están más activos”, manifestó en un comunicado.

Las autoridades de salud del condado explicaron que trabajarán con el residente para determinar si la exposición pudo haber sucedido durante un viaje a las afueras del condado o más cerca de su vivienda.

El caso de Westchester se produce después de que se confirmaran cinco casos en humanos en la ciudad de Nueva York, en cada distrito excepto en El Bronx, dicen datos municipales. También se ha detectado en 1,456 criaderos de mosquitos en toda la Gran Manzana.

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