Familiares del 11-S piden que Mamdani no asista al acto del 25 aniversario y sindicato sale en su defensa

Los preparativos para la conmemoración del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York han quedado envueltos en una nueva controversia política.

Un grupo de familiares de víctimas y sobrevivientes inició una petición para solicitar que el alcalde Zohran Mamdani no asista a la ceremonia oficial del próximo 11 de septiembre, al considerar que su presencia sería una falta de respeto para quienes perdieron a sus seres queridos.

De acuerdo con CBS News, la iniciativa fue impulsada por Giovanni Galante, cuya esposa, Grace Catherine Galante, murió a los 29 años mientras trabajaba en el piso 105 de la Torre Norte del World Trade Center. Junto con otra viuda de los atentados, Galante comenzó la campaña en línea, que hasta la mañana del martes ya había superado las 23,000 firmas.

“Sentíamos que la presencia de Mamdani allí sería una falta de respeto hacia nuestros familiares debido a las personas a las que apoya”, afirmó Galante al explicar las razones detrás de la petición.

Entre quienes respaldan la iniciativa se encuentra Monica Iken Murphy, quien perdió a su esposo, Michael, de 37 años, cuando trabajaba en el piso 84 de la Torre Sur. Murphy aseguró que la conmemoración del 11-S debe centrarse exclusivamente en las familias y los sobrevivientes.

“Creo que cualquiera que asista a este 25 aniversario, tan importante para nosotros, simplemente quiere un poco de tiempo para sí mismo, y no queremos que venga alguien que acaba de asumir el cargo y que realmente no estuvo presente”, declaró.

También se sumó John Feal, reconocido defensor de los sobrevivientes y trabajadores afectados por el 11-S, quien sostuvo que el alcalde debería demostrar primero un compromiso concreto con la comunidad antes de participar en el homenaje.

Los familiares de las víctimas han alzado la voz para que el recuerdo del 11-S no se vuelva una cuestión política. (Foto: Julia Nikhinson/AP)

¿Qué argumenta la petición?

El documento solicita a los organizadores del acto conmemorativo reconsiderar la invitación al alcalde. En el texto se afirma que existen preocupaciones por las posturas públicas de Mamdani, sus asociaciones y sus respuestas frente a discursos que algunos consideran hostiles.

Además, cuestiona sus vínculos con personas acusadas de mantener posiciones antiestadounidenses, incluido su padre, y sostiene que la ceremonia representa valores compartidos como el reconocimiento de la gravedad de los ataques terroristas y el rechazo a las ideologías que condujeron a esa violencia.

No todos apoyan la iniciativa

Sin embargo, dentro de la propia comunidad del 11-S también existen voces que consideran inapropiado excluir al alcalde de la ceremonia.

Dennis McKeon, organizador del grupo de sobrevivientes del 11-S de Staten Island, recordó que durante los últimos 25 años, distintos alcaldes y gobernadores fueron criticados por su falta de apoyo a las familias, pero nunca se planteó impedirles asistir a los homenajes oficiales.

“Perdimos a 29 personas en nuestra parroquia de St. Clare’s; así fue como me involucré por primera vez. Creo que cada uno tiene derecho a su propia opinión”, expresó.

Mamdani asegura que estará junto a las familias

Consultado por CBS News New York sobre la campaña en su contra, Mamdani respondió que asistirá a la ceremonia para rendir homenaje a quienes perdieron la vida y a quienes quedaron marcados por los atentados.

“Con orgullo, honraré a las familias, a los sobrevivientes y a los socorristas que quedaron marcados para siempre por ese horrible ataque terrorista, estando a su lado en la conmemoración del 11 de septiembre de este año, reafirmando que nunca olvidaremos el día solemne que sentimos todos los que llamamos a esta ciudad nuestro hogar y, francamente, todos los que llamamos a este país nuestro hogar”, afirmó el alcalde.

Por su parte, el Memorial y Museo del 11-S reiteró que su objetivo ha sido mantener la ceremonia alejada de la política. La institución recordó que funcionarios de diferentes partidos han asistido durante años únicamente como testigos del homenaje y que los políticos no pronuncian discursos durante el acto, sino que permanecen en un área designada.

Sindicato del World Trade Center respalda al alcalde

Mientras continúa creciendo la petición, una de las organizaciones con mayor vínculo histórico con el World Trade Center salió públicamente en defensa del alcalde.

El sindicato 32BJ SEIU, que representa a trabajadores de limpieza y seguridad, recordó que formó parte de la comunidad del complejo durante más de 5 décadas. La organización señaló que cientos de sus afiliados trabajaban diariamente en las Torres Gemelas y que 26 de sus miembros murieron durante los ataques del 11 de septiembre de 2001. Además, tras la tragedia, muchos de sus trabajadores participaron en la limpieza del polvo tóxico que cubrió edificios del Bajo Manhattan.

En un comunicado, el presidente del sindicato, Manny Pastreich, calificó de equivocadas las peticiones para impedir la asistencia de Mamdani al acto conmemorativo.

“Los llamados para que el alcalde se mantenga alejado de la ceremonia del 11-S son más que equivocados. Como sindicato que perdió a decenas de miembros ese terrible día, respetar y honrar las vidas perdidas es de suma importancia. Desde los trabajadores de limpieza y seguridad hasta los inquilinos, policías, bomberos y quienes trabajaron incansablemente en la zona durante los días y meses posteriores al 11 de septiembre, todos ellos son héroes”, afirmó.

Con posiciones encontradas entre familiares, sobrevivientes y organizaciones vinculadas al World Trade Center, la polémica anticipa que la conmemoración del 25 aniversario del 11-S estará marcada no solo por el recuerdo de las víctimas, sino también por un intenso debate sobre quiénes deben formar parte del acto de homenaje.

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