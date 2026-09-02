FOX Deportes celebra 30 años con una nueva apuesta por el contenido deportivo en español

Uno de los canales referentes en el deporte, FOX, se encuentra celebrando sus 30 años al aire en este otoño y presentó un nuevo contenido que comenzó a ser difundido a partir de este 1 de septiembre.

El canal deportivo presentó un total de seis nuevas propuestas en español, lideradas por cuatro nuevos programas de fútbol, tanto mexicano como europeo. Estos seis nuevos programas se suman al contenido habitual que ya formaba parte de esta cadena, con la misión de seguir ofreciendo una variedad de opciones estelares a su público.

Seis nuevos programas de FOX Deportes

Cuadro Titular

Es un programa de debate e información futbolística que será transmitido todos los días, con un elenco lleno de especialistas y grandes exfutbolistas.

Presentado por Claudia García y Santiago Fourcade, el panel incluye voces reconocidas como Daniel “Ruso” Brailovsky, Alberto García Aspe, Christian “Chaco” Giménez, Rafael Márquez Lugo, Rubén Rodríguez, Gabriel Caballero y Rubén Omar Romano.

Varios exfutbolistas mexicanos forman parte de los especialistas de este programa. Crédito: FOX Deportes | Cortesía

FOX 365

Igualmente programado para ser difundido de lunes a domingo, FOX 365 será un noticiero, pero que contará con entrevistas e incluso opiniones que será dirigido por Ricardo Murguía.

Los Espartanos con José Pablo Coello

La nueva parrilla contará también con “Los Espartanos con José Pablo Coello”, un programa de lunes a viernes que tendrá como eje la opinión y el análisis. José Pablo Coello encabezará la emisión junto con José Ramón Llaca; el primero cuenta con 37 años de experiencia en medios deportivos.

Código FOX Futbol

Para los aficionados al fútbol, “Código FOX Futbol” ofrecerá un análisis de las principales noticias, figuras y jugadas de este deporte. La emisión estará encabezada por Raúl Orvañanos, acompañado por Dani Noguéz, Rafa Puente, Jair Pereira y Jorge “Burro” Van Rankin. Este programa solamente contará con exposición cada lunes.

Referentes

Este también estará basado en el balompié, pero tendrá un análisis que irá más allá del fútbol mexicano, debido a que habrá mucha información sobre las ligas europeas. Presentado por Jorge Sánchez; además, incluye a Alex Aguinaga, Félix Fernández, Israel López, Iñaki Álvarez y Ángel García Toraño. Su difusión será de lunes a viernes.

Mother Soccer

A diferencia del resto de los programas de fútbol, estará enfocado en los jóvenes y buscará impartir mucho contenido de redes sociales, apostando al entretenimiento principalmente. De lunes a viernes será su periodo de transmisión.

Este programa será dirigido a la audiencia joven, donde se hablará de temas virales en la plataformas sociales. Crédito: FOX Deportes | Cortesía

La renovación del canal contempla la llegada de nuevos derechos deportivos. Uno de los principales acuerdos corresponde al Club Necaxa, cuyos partidos como local, tanto del equipo masculino como del femenino, formarán parte de la programación de FOX Deportes.

También se incorporarán los encuentros del CSD Municipal, histórico club de Guatemala que suma 33 campeonatos, además de una selección de partidos correspondientes a la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico.

Estas propiedades se suman a un catálogo que ya cuenta con la Major League Baseball y la Serie Mundial, la National Football League, NASCAR e IndyCar, así como diferentes competencias futbolísticas.

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