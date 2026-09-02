Sean Ono Lennon anuncia el nacimiento de su hijo, el primer nieto de John Lennon y Yoko Ono

Sean Ono Lennon, hijo de la fallecida estrella musical John Lennon y Yoko Ono, se convirtió en padre junto a su pareja, Charlotte Kemp Muhl.

La pareja anunció el nacimiento de su primer hijo en una publicación en sus redes sociales. “¡Hemos creado un pequeño ser humano! ¡Se llama Aurelius! ¡Gracias!”, escribió Sean, de 50 años, en Instagram junto a una foto de su hijo. Aurelius es el primer nieto de Yoko Ono y John Lennon.

Sean Ono Lennon es el único hijo de John Lennon y Yoko Ono, quienes estuvieron casados desde 1969 hasta 1980, cuando el famoso integrante de The Beatles fue asesinado el 8 de diciembre en su residencia en Nueva York. Lennon también tuvo un hijo llamado Julian Lennon, fruto de su matrimonio con Cynthia Lennon. Yoko Ono ya tiene otros nietos por parte de su hija Kyoko, pero Aurelius es el primer nieto fruto de su relación con John Lennon.

Sean Lennon se ha descrito a sí mismo como guardián del legado de sus padres, el cual ha trascendido con el paso de las décadas gracias a su aporte a la música como miembro del legendario grupo británico The Beatles.

En diciembre de 2025, Sean dijo en una entrevista con CBS Sunday Morning en la que aseguró que, “técnicamente”, había asumido el papel de custodio del legado de su padre, que su madre, Yoko Ono, ha protegido y moldeado durante décadas.

“Pero obviamente el mundo también es custodio de su legado”, dijo Sean. “Simplemente estoy haciendo todo lo posible para asegurarme de que la generación más joven no se olvide de los Beatles, de John y de Yoko. Así es como lo veo”.

Con apenas cinco años, la infancia de Sean quedó marcada para siempre por el asesinato de John Lennon. Sean Ono Lennon ha desarrollado su propia carrera como músico, compositor y productor. El músico ha trabajado tanto en proyectos en solitario como junto a otros artistas, incluyendo su madre.

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