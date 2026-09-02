Pete Davidson y Colin Jost darán un show gratis en un ferry de Nueva York

Un ferry de Staten Island será el escenario de una noche de comedia bastante particular en Nueva York. Pete Davidson y Colin Jost tomarán la embarcación para presentar el jueves 17 de septiembre un espectáculo gratuito de 60 minutos junto a algunas de las figuras emergentes más destacadas del humor.

Las estrellas de “SNL” serán los anfitriones de esta función de una sola noche, organizada en colaboración con Snapple y producida por el equipo de The Stand Comedy Club. Quienes logren conseguir una entrada podrán disfrutar de actuaciones en directo, aperitivos y bebidas a bordo de la embarcación.

La cita tendrá lugar en el Muelle 17, ubicado en 89 South St, Nueva York, NY 10038. Las puertas abrirán a las 7:00 p.m., mientras que el espectáculo comenzará a las 8:30 p.m.

El ferry que Davidson y Jost compraron en 2022

La historia de esta particular sede comenzó en 2022, cuando Davidson y Jost compraron un ferry de Staten Island que estaba fuera de servicio. Por entonces, los comediantes contemplaban convertirlo en un espacio flotante dedicado al entretenimiento en directo, las artes y diferentes eventos.

Ahora, aquella idea tendrá una primera gran prueba con “Snapple Island Ferry”, una experiencia pensada para reunir comedia y entretenimiento sobre el agua. Davidson y Jost estarán al frente de la función, mientras que el resto del cartel permanecerá en secreto por ahora.

Los nombres de los comediantes invitados se darán a conocer antes del espectáculo a través de las redes sociales de Snapple. La organización anticipa la participación de algunas de las promesas más interesantes del circuito de comedia.

La propuesta también tendrá un componente gastronómico. Los asistentes recibirán bebidas Snapple y aperitivos a lo largo de la velada, en una experiencia que la compañía presenta como un “descanso inesperadamente refrescante de la rutina diaria”.

¿Cómo conseguir las entradas gratuitas?

Aunque el acceso no tendrá ningún costo, los lugares serán muy limitados. Las entradas comenzarán a liberarse diariamente a las 3:00 p.m. ET desde el jueves 3 de septiembre y hasta el martes 8 de septiembre.

Cada persona podrá reservar un máximo de dos boletos. El proceso se realizará en línea mediante el portal oficial del evento, por lo que será necesario estar pendiente de cada jornada de venta para intentar conseguir un lugar.

Para quienes se queden fuera de la embarcación, todavía habrá una manera de acercarse a la experiencia. Después de la función, Snapple compartirá videos y contenido del espectáculo a través de sus redes sociales.

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