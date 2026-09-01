Antonio Rüdiger se retira de la selección de Alemania para centrarse en el Real Madrid

Antonio Rüdiger ha decidido poner punto final a su etapa con la selección, dos meses después de la eliminación de Alemania en el Mundial tras una tanda de penaltis contra Paraguay.

El central del Real Madrid considera que ha llegado el momento de cerrar una etapa que ha marcado buena parte de su carrera y centrarse por completo en el conjunto blanco.

Rüdiger se marcha de la ‘Mannschaft’ después de más de una década como internacional y con la Copa Confederaciones de 2017 en su palmarés.

En su decisión también pesa la intención de dejar paso a una nueva generación. Rüdiger considera que Alemania necesita mirar hacia el futuro y construir un equipo renovado alrededor de futbolistas jóvenes.

El central entiende que su salida puede contribuir a facilitar ese relevo y permitir que Jürgen Klopp pueda desarrollar un nuevo proyecto desde cero, con nuevos líderes y pensando en el próximo ciclo de la selección.

Rüdiger pone así fin a más de doce años como internacional alemán, desde su debut el 13 de mayo de 2014 ante Polonia. En total llegó a disputar 86 partidos con la tetracampeona del mundo.

Se centra en el Real Madrid

Así lo dejó claro en el comunicado oficial emitido a través de sus redes sociales:

“Después de un tiempo de reflexión, ha llegado para mí el momento de poner fin a mi carrera en la selección y dejar paso a la joven generación. Cuando vestí por primera vez la camiseta de la selección alemana en 2014, jamás habría podido imaginar, ni en mis sueños, que al final acabarían siendo 86 internacionalidades.

Aunque el gran título no llegó en los últimos torneos y tuvimos que asumir algunas derrotas dolorosas, este periodo fue para mí un capítulo extremadamente especial que me marcará para siempre.

Un enorme agradecimiento a:

Mis compañeros: por cada duelo compartido y por la unión en el vestuario y en la concentración, y sobre todo por las amistades que permanecerán mucho más allá del fútbol.

A todo el cuerpo técnico y de apoyo: gracias por la confianza durante tantos años y por el trabajo entre bastidores. Un agradecimiento especial a Jogi Löw, Hansi Flick y Julian Nagelsmann, que me acompañaron y me marcaron durante mi trayectoria en la selección. Pero también a mi formador en las selecciones juveniles, Horst Hrubesch.

Y, por supuesto, a vosotros, los aficionados: gracias por vuestro apoyo, especialmente por la atmósfera única que vivimos durante nuestra Eurocopa en casa de 2024.

Para mí comienza ahora un nuevo capítulo, en el que me centraré plenamente en mi club. Gracias por este viaje compartido. Vuestro Toni”.

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