¿Cuánto dinero generó en premios Messi con la selección de Argentina?

Lionel Messi anunció su retirada de la selección de Argentina, no sin antes tener una etapa de éxitos deportivos, que también provocó un importante salto en los ingresos económicos de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino).

Tras la llegada de Lionel Scaloni al banquillo de la selección de Argentina, llegaron los triunfo de Messi y de los cuales se estima que desde 2019, Argentina ha ganado $121 millones de dólares.

El tercer puesto conseguido en la Copa América de 2019, primer gran torneo de Scaloni como seleccionador, le reportó a Argentina $8 millones de dólares.

Por el triunfo en la Copa América 2021 la Albiceleste ganó $10 millones de dólares, una cifra que se multiplicó por ganar el Mundial de Qatar en 2022. Argentina recibió $42 millones de dólares de FIFA, más otros $10 millones de dólares de Conmebol.

A esas cifras se sumaron los $16 millones de dólares que percibió Argentina por volver a ganar la Copa América en 2024, una cantidad que dobló por el subcampeonato en el pasado Mundial de 2026. Ese segundo puesto le reportó a la AFA $33 millones de dólares.

Emotiva carta de despedida de Messi

Messi anunció a través de una carta publicada en sus redes sociales que deja la Albiceleste. “Me vacié, no tengo más para dar”, aseguró Messi, quien desveló que escribió “estas palabras el 21 de julio, dos días después de la final” del Mundial contra España. “Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, concluyó su comunicado.

Este es el contenido íntegro de la carta publicada por Messi:

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

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