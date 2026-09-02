Premios Juventud 2026: dónde y a qué hora verlos en EE.UU.

Los Premios Juventud cruzan el Atlántico y este jueves 3 de septiembre tendrán una cita inédita en Marbella, España. La edición número 23 de los galardones se celebrará en el Starlite Marbella y, para quienes la seguirán desde Estados Unidos, ya están definidos los canales y horarios para no perderse la fiesta.

La ceremonia principal comenzará a las 7:00 p.m. ET, 6:00 p.m. CT y 4:00 p.m. PT. La transmisión estará disponible en Univision, UNIMÁS, Galavisión, ViX y YouTube, por lo que habrá varias alternativas para acompañar desde EE.UU. esta primera entrega de los premios en Europa.

Antes de la gala, la cobertura de “Noche de Estrellas” arrancará a las 6:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CT y 3:00 p.m. PT. Esta antesala podrá verse en ViX, UNIMÁS y Galavisión, mientras que Univision se sumará a la transmisión a partir de las 7:00 p.m. ET.

Una edición que promete hacer historia desde Marbella

El cambio de escenario es uno de los grandes atractivos de esta entrega. Después de 23 años, Premios Juventud celebra por primera vez su ceremonia en Europa, con el Starlite Marbella como escenario de una noche que reunirá música, televisión, cultura pop y creadores digitales.

La edición contempla 50 categorías y forma parte de PJ Fest, una experiencia que extendió las actividades de la marca a ciudades como Miami, Houston, Los Ángeles y Marbella.

La programación también tendrá una amplia representación musical. Entre los artistas confirmados para subir al escenario aparecen Ana Mena, Ángela Aguilar, Camilo, Christian Nodal, Eladio Carrión, Elena Rose, Elvis Crespo, Farruko, Greeicy, Juan Magán, Kenia Os, Manuel Carrasco, Marc Anthony, Mau y Ricky, Morat, Natanael Cano, Quevedo, Wisin, Xavi y Yandel, entre muchos otros.

Carín León parte como el gran favorito

En las nominaciones, el mexicano Carín León llega como el artista con más posibilidades de llevarse estatuillas, con nueve candidaturas. Beéle, Kany García y Rauw Alejandro le siguen con siete nominaciones cada uno.

La lista continúa con Eladio Carrión, Farruko, Karol G, Manuel Turizo, Ovy On The Drums, Quevedo, Romeo Santos, Shakira y Xavi, quienes cuentan con seis candidaturas cada uno.

Además de los reconocimientos musicales, esta edición incorpora la categoría “Creator de España”, dedicada al talento digital español. La gala también entregará el reconocimiento Agente de Cambio a Antonio Banderas, Marc Anthony, Yandel y La Oreja de Van Gogh.

Así que, fanáticos en Estados Unidos, tomen nota: la cita principal es este jueves a las 7:00 p.m. ET, 6:00 p.m. CT y 4:00 p.m. PT, con la alfombra roja desde una hora antes en las plataformas indicadas.

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