Anuncian la lista completa de nominados a los Premios Juventud 2026
Hasta 50 categorías componen esta innovadora edición de los premios, que se realizará en Europa por primera vez con un evento que durará una semana
Los Premios Juventud vienen repotenciados en su edición 2026 y este martes, la cadena de Televisa Univisión presentó la lista completa de nominados en las distintas categorías, por los cuales puedes votar hasta el 10 de agosto.
Por primera vez, este evento se llevará a cabo en el continente europeo, específicamente en el Anfiteatro Starlite de Marbella (España) el próximo 3 de septiembre, contando con una semana completa llena de presentaciones y espectáculos en el denominado PJ Fest.
Un total de 50 categorías serán premiadas, abarcando desde la música hasta la televisión, el streaming, la creación de contenido y la cultura pop. El artista que recibió el mayor número de nominaciones fue el cantante de música regional mexicana Carín León, con su nombre resaltando en nueve categorías.
Recuerda que puedes votar por tu artista favorito en PremiosJuventud.com. A continuación, te mostraremos la lista de nominados por categoría:
Artista Premios Juventud Femenina
- AITANA
- ANA MENA
- ANITTA
- ELENA ROSE
- KANY GARCÍA
- KAROL G
- NATTI NATASHA
- ROSALÍA
- SHAKIRA
- YOUNG MIKO
Artista Premios Juventud Masculino
- BAD BUNNY
- CARÍN LEÓN
- DANNY OCEAN
- FARRUKO
- MALUMA
- MYKE TOWERS
- QUEVEDO
- RAUW ALEJANDRO
- ROMEO SANTOS
- XAVI
Grupo o Dúo Favorito del Año
- DND I DO NOT DISTURB
- GENTE DE ZONA
- JOWELL Y RANDY
- LA OREJA DE VAN GOGH
- MANÁ6
- MAU Y RICKY
- MORAT
- RAWAYANA
- REIK
- SANTOS BRAVOS
La Nueva Generación Femenina
- AMAIA
- ANGELA LEIVA
- ANNASOFIA
- ARIA VEGA
- EMJAY
- ISADORA
- JUDELINE
- MAFALDA CARDENAL
- MAR SOLÍS
- NIC
La Nueva Generación Masculina
- BEBESHITO
- CLARENT
- DAMN GOLDO
- DFZM
- DIA
- JUAN DUQUE
- KRIS R.
- MAISAK
- SANTOS BRAVOS
- SEBAS BARCENAS
La Nueva Generación Música Mexicana
- ARMENTA
- CHUYIN
- EDGARDO NUÑEZ
- KAKALO
- KANE RODRIGUEZ
- LA NUEVA OLA DE LA CUMBIA
- LOW CLIKA
- MARIANGELA
- OMAR CAMACHO
- TOMBOCHIO
Mi Track Favorito
- CARITA LINDA- RAUW ALEJANDRO
- COLECCIONANDO HERIDAS- KAROL G & MARCO ANTONIO SOLÍS
- CORAZÓN- DANNY OCEAN
- LA PERLA- ROSALÍA & YAHRITZA Y SU ESENCIA
- ME ESTÁ DOLIENDO- CARÍN LEÓN & ALEJANDRO FERNÁNDEZ
Álbum del Año
- DÓNDE ES EL AFTER?- RAWAYANA
- BABYLON CLUB- DANNY OCEAN
- BETTER LATE THAN NEVER- ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE
- EQUILIBRIVM- ANITTA
- LAMENTO EN BAILE- DADDY YANKEE6.LUX- ROSALÍA
- PALABRA DE TO’S (SECA)- CARÍN LEÓN8.SINFÓNICO (EN VIVO)- YANDEL
- STENDHAL- OZUNA & BEÉLE
- TROPICOQUETA- KAROL G
Mejor Euro-Song
- COM VOCÊ- JUDELINE & AMAIA
- DA ME- BAD GYAL
- LA GRACIOSA- QUEVEDO & ELVIS CRESPO
- LÁRGATE- ANA MENA
- MOJA1TA- LOLA INDIGO
- NO ME TIRES FLORES- ALEJANDRO SANZ & RELS B
- OH SI PUDIERA- MANUEL CARRASCO
- SI JUEGAS CONMIGO (ASA25)- JUAN MAGÁN & ABRAHAM MATEO
- SUPERESTRELLA- AITANA
- TODOS ESTAMOS BAILANDO LA MISMA CANCIÓN- LA OREJA DE VAN GOGH
Girl Power
- AMIGA MÍA- KAROL G & GREEICY
- BRUJERÍA (EN VIVO DESDE LA PLAZA DE TOROS LA MÉXICO)- YURIDIA & MAJO AGUILAR
- CHOKA CHOKA- ANITTA & SHAKIRA
- FIFTY FIFTY- KENIA OS & LOLA INDIGO
- GABRIELA (YOUNG MIKO REMIX)- KATSEYE & YOUNG MIKO
- HUIR- KANY GARCÍA & LIA KALI
- LA RUMBA DEL PERDÓN- ROSALÍA, ESTRELLA MORENTE & SÍLVIA PÉREZ CRUZ
- MUÑECA- BAD GYAL & DE LA ROSE
- MUXAXA- TOKISCHA & LA MAS DOLL
- TE APUESTO- HA*ASH & MARÍA JOSÉ
Colaboración OMG
- AMIGA MÍA- KAROL G & GREEICY
- BRUJERÍA (EN VIVO DESDE LA PLAZA DE TOROS LA MÉXICO)- YURIDIA & MAJO AGUILAR
- CHOKA CHOKA- ANITTA & SHAKIRA
- FIFTY FIFTY- KENIA OS & LOLA INDIGO
- GABRIELA (YOUNG MIKO REMIX)- KATSEYE & YOUNG MIKO
- HUIR- KANY GARCÍA & LIA KALI
- LA RUMBA DEL PERDÓN- ROSALÍA, ESTRELLA MORENTE & SÍLVIA PÉREZ CRUZ
- MUÑECA- BAD GYAL & DE LA ROSE
- MUXAXA- TOKISCHA & LA MAS DOLL
- TE APUESTO- HA*ASH & MARÍA JOSÉ
La Mezcla Perfecta
- A MEDIO VIVIR- RICKY MARTIN & CARÍN LEÓN
- CARTERAS CHINAS- ELENA ROSE, CAMILO & LOS ÁNGELES AZULES
- LA DEL PRIMER PUESTO- REIK & XAVI
- LA DEL PROCESO- GRUPO FRONTERA & MANUEL TURIZO
- NO QUIERO HABLAR- ÁNGELA AGUILAR & MARC ANTHONY
- UNA NOCHE CONTIGO- LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENÉ CAMACHO & JUANES
Mejor Dance Track
- ALGO TÚ- SHAKIRA & BEÉLE
- BAI-LALA- ABRAHAM MATEO
- DANDO VUELTAS- RAUW ALEJANDRO
- ESA DIVA- MELODY
- MOTINHA 2.0 (METE MARCHA) REMIX- DENNIS, LUÍSA SONZA & EMILIA
- NO BAILES SOLA (NSM25)- JUAN MAGÁN & LUCHO RK
- POLAROID- ELADIO CARRIÓN
- SECRETO (REMIX)- PAYASO X LEY, NYNO VARGAS, OMAR MONTES & ERNESTO LOSA
- SORRY PAPI- TOPIC & BECKY G
- YAPAQUE- FARRUKO, GREEICY & STEVE AOK
Mejor tema en cumbia
- CELOSA- KE PERSONAJES & J BALVIN
- CON OTRA- CAZZU
- CUANDO UNA MUJER- MARIANGELA
- CUMBIANDO- LA NUEVA OLA DE LA CUMBIA & LA COREAÑERA
- PRIETA DE MI VIDA- LOS MIRLOS & GUAYNAA
- YO ME LO BUSQUÉ- LOS ÁNGELES AZULES & THALIA
Productor del Año
- ANDY CLAY
- BIZARRAP
- CASTA
- EDGAR BARRERA
- FUX BEAT
- LA PACIENCIA
- MAG
- NICO COTTON
- OVY ON THE DRUMS
- SKY ROMPIENDO
Mejor Tour
- BAILEMOS OTRA VEZ TOUR- CHAYANNE
- COSA NUESTRA WORLD TOUR- RAUW ALEJANDRO
- DE SONORA, PARA EL MUNDO- CARÍN LEÓN
- DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS WORLD TOUR- BAD BUNNY
- DINASTÍA TOUR- PESO PLUMA
- LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR- SHAKIRA
- LATINAJE TOUR- CAZZU
- LUX TOUR- ROSALÍA
- MEJOR TARDE QUE NUNCA TOUR- ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE
- VIVIR SIN AIRE TOUR- MANÁ
Mejor Álbum Urbano
- AFROLOVA 25′- RELS B
- CORSA- ELADIO CARRIÓN
- DO NOT DISTURB- YOUNG MIKO
- EL BAIFO- QUEVEDO
- EL SOBREVIVIENTE WWW- WISIN
- HOPI SENDÉ- RYAN CASTRO
- ISLAND BOYZ- MYKE TOWERS
- LA 8VA MARAVILLA- ARCÁNGEL
- MANDA LA PLENA MOH- FARRUKO
- STENDHAL- OZUNA & BEÉLE
Mejor Canción Pop/Urban
- BABYLON- VENESTI & NICKY JAM
- BRONCEADOR- MALUMA
- CANCIÓN PARA REGRESAR- SEBASTIÁN YATRA, LUCHO RK, BELINDA & GENTE DE ZONA
- COSITA LINDA- ELENA ROSE & JUSTIN QUILES
- MENOS EL CORA- RYAN CASTRO & MANUEL TURIZO
- PARIS- BOZA & SECH
Mejor Canción Pop
- BEBIENDO LÁGRIMAS- MAR SOLÍS
- BÉSAME- ALEJANDRO SANZ & SHAKIRA
- LA DEL PRIMER PUESTO- REIK & XAVI
- LA PELIRROJA- SEBASTIÁN YATRA
- MAL ESCRITO- CARLOS RIVERA & MALÚ
- MI HISTORIA ENTRE TUS DEDOS- MATTEO BOCELLI & GIANLUCA GRIGNANI
- SI TUVIERA QUE ELEGIR- RICARDO MONTANER, CAMILO & EVALUNA MONTANER
- ¿TE ACUERDAS?- DND I DO NOT DISTURB & R!CH YASHEL
- TIERRA MÍA- KANY GARCÍA
- UN ABRAZO- GLORIA TREVI
Mejor Canción Pop Rock
- ¿ES EN SERIO?- ELA TAUBERT
- MUÉRDEME- JUANES & BOMBA ESTÉREO
- SIN TI- MORAT & JAY WHEELER
- VIVIR SIN AIRE- MANÁ & CARÍN LEÓN
- VUELVE-BLACK GUAYABA
Mejor Canción Pop – Nueva Generación
- COM VOCÊ- JUDELINE & AMAIA
- HECHO PARA TI- LATIN MAFIA & OMAR APOLLO
- MORFINA- HUMBE
- NUNCA ME LO ESPERÉ- PISO 21 & LASSO
- TUS INICIALES- LOLA INDIGO, LIA KALI, QUERALT LAHOZ & SALMA
Mejor Álbum Pop
- ¿QUÉ SIGNIFICA EL AMOR?- CARLOS RIVERA
- ¿Y AHORA QUÉ +?- ALEJANDRO SANZ
- APAMBICHAO- MANUEL TURIZO
- BENDITO VERANO- ELENA ROSE
- CUARTO AZUL- AITANA
- JUANESTEBAN- JUANES
- KMO- PABLO ALBORÁN
- LA LLAVE- MAU Y RICKY
- PUERTA ABIERTA- KANY GARCÍA
- TQ+- REIK
Mejor Álbum Música Mexicana
- ¿QUIEN + COMO YO?- CHRISTIAN NODAL
- 111XPANTIA (DELUXE)- FUERZA REGIDA
- ARRIBA LA COMPAÑIA- LOS DOS DE TAMAULIPAS
- DINASTÍA- PESO PLUMA & TITO DOUBLE P
- EL MUNDO ES DEL QUE SE ANIMA- CALIBRE 50
- LO QUE ME FALTA POR LLORAR- GRUPO FRONTERA
- LA FERNÁNDEZ- CAMILA FERNÁNDEZ
- NADIE SE VA COMO LLEGÓ- ÁNGELA AGUILAR
- PALABRA DE TO’S (SECA)- CARÍN LEÓN
- SILENCIO HABLA- OSCAR ORTIZ
Mejor Álbum Tropical
- BETTER LATE THAN NEVER- ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE
- EL ÚLTIMO BAILE- SILVESTRE DANGOND & JUANCHO DE LA ESPRIELLA
- EL ÚLTIMO DISCO VOL.1- CARLOS VIVES
- GRIS- LUIS FIGUEROA5.LA COVERTURA- GUAYNAA
- MÚSICA PARA BAILAR- FARIANA7.POETA HERÍO- ELVIS CRESPO
- RADIO VENEZUELA- CHINO Y NACHO, CHYNO MIRANDA & NACHO
- SOY- DANIELA DARCOURT
- SWINGKETE VOL.1 – MARATÓN- CHRISTIAN ALICEA
Mi Actor Favorito
- ANDRÉS PALACIOS -MI VERDAD OCULTA
- DIEGO KLEIN -GUARDIÁN DE MI VIDA
- EMMANUEL PALOMARES -LOS HILOS DEL PASADO
- GABRIEL SOTO -MONTEVERDE
- MARCUS ORNELLAS -DOMÉNICA MONTERO
Mi Actriz Favorita
- ANGELIQUE BOYER -DOMÉNICA MONTERO
- OKA GINER -TAN CERCA DE TI, NACE EL AMOR
- SILVIA NAVARRO -GUARDIÁN DE MI VIDA
- SUSANA GONZÁLEZ -MI VERDAD OCULTA
- YADHIRA CARRILLO -LOS HILOS DEL PASADO
Creator Del Año
- ANDREA FARGA
- HÉCTOR DE LA GARZA
- JENNY SOLARES
- NACHTER
- TÍO NÉSTOR
Podcast del Año
- EL CHAL CON PAO SASSO
- LA COTORRISA
- PINKY PROMISE
- ROCA PROJECT
- YO PUDE, TÚ PUEDES.
El público podrá disfrutar del evento por la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión, YouTube y ViX a las 7 p.m. Este/ 6 p.m. Centro en EE. UU. en vivo de costa a costa y en México en el Canal 5 a las 5 p.m.
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