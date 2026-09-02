Sam’s Club baja de $60 a $25 su membresía anual durante septiembre

Sam’s Club lanzó una promoción para quienes estén considerando contratar una membresía: durante septiembre de 2026, el plan anual básico tendrá un precio de $25 durante el primer año, en lugar de los $60 que cuesta habitualmente.

La membresía tendrá un descuento de 58%

La promoción estará disponible durante todo septiembre y representa un ahorro de $35 frente al precio regular de $60.

De acuerdo con AL.com, la rebaja equivale aproximadamente al 58% del costo habitual y permite conservar la membresía durante un año completo.

El descuento puede resultar especialmente atractivo para consumidores que tenían previsto inscribirse en Sam’s Club, ya que el precio promocional reduce a menos de la mitad el desembolso necesario para ingresar al club durante el primer año.

La oferta de $25 estará disponible durante todo el mes.

El precio promocional corresponde a la membresía anual de Sam’s Club que normalmente cuesta $60.

También existe un descuento para la membresía Plus, aunque la información publicada no especifica cuál es el precio promocional de ese nivel.

Qué incluye la membresía de Sam’s Club por $25

La oferta permite obtener durante el primer año acceso a los precios exclusivos para miembros dentro de Sam’s Club.

Esto abarca diferentes categorías de productos, desde alimentos y artículos básicos para el hogar hasta ropa y dispositivos electrónicos.

Además, podrás usar la función Scan & Go, una herramienta que permite utilizar el teléfono para escanear los productos mientras se realiza la compra.

AL.com identifica específicamente esta función como uno de los beneficios incluidos en la membresía ofrecida con descuento durante septiembre.

La promoción estará disponible durante todo septiembre

A diferencia de otras ofertas que solamente permanecen activas durante unos cuantos días, el descuento anunciado se extiende durante septiembre de 2026.

Esto significa que los consumidores interesados tendrán el mes para aprovechar el precio reducido.

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