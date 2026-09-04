Serena y Venus Williams eliminadas en primera ronda en su regreso al US Open

Serena y Venus Williams finalmente no han podido con la ilusión de su regreso al circuito de dobles en un Grand Slam y cayeron en su debut en el US Open 2026, tras perder ante la taiwanesa Hao-Ching Chan y la australiana Maya Joint, decimocuartas cabezas de serie del certamen, por 3-6, 7-6(6) y 6-7(7) tras tres largas horas de partido.

WHAT. A. MATCH!



Chan and Joint win in three sets! pic.twitter.com/HZKDLAKBxi — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026

Las hermanas Williams, ganadoras de 14 títulos de Grand Slam como pareja, disputaban su primer encuentro juntas en Nueva York desde 2022, luego de haber recibido una wildcard de la organización para volver a compartir cancha en un torneo ‘major’.

Venus. Serena.



Back in Arthur Ashe Stadium together! pic.twitter.com/HvwOHgXtQv — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026

Con esta derrota, las Williams no pudieron sostener su ventaja pese a que lograron 18 golpes ganadores y un 57% de efectividad con su primer servicio, quedando muy cerca de un triunfo histórico en Nueva York.

Tras el encuentro, el estadio Arthur Ashe las ovacionó despidiéndolas con aplausos, pues no se sabe si este viernes 4 de septiembre pudo ser el último encuentro de las hermanas Williams como dupla en la modadlidad de dobles.

No matter the result, always good to see Serena and Venus competing ? pic.twitter.com/NwbU9DS7aq — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026

Hermanas Williams dejaron su huella en New York

En conjunto, las hermanas Williams consiguieron 22 títulos, desde su consagración en Oklahoma City (1998), cuando derrotaron a Cătălina Cristea y Kristine Kunce, hasta Wimbledon (2016), certamen en el que superaron en la final a Timea Babos y Yaroslava Shvedova.

Como si esto fuera poco, de las 22 coronas, 14 fueron a nivel Grand Slam -están invictas en finales de eventos de esta categoría- tras quedarse con la gloria en el Australian Open (2001, 2003, 2009 y 2010), Roland Garros (1999 y 2010), Wimbledon (2000, 2002, 2008, 2009, 2012 y 2016) y el US Open (1999 y 2009). Además, ganaron tres medallas de oro tras los Juegos Olímpicos de Sídney (2000), Beijing (2008) y Londres (2012).

La pareja ganadora, por lo pronto, se enfrentará en la próxima ronda ante la argentina Nicole Fossa Huergo y la alemana Tamara Korpatsch, quienes vienen de derrotar en el debut a las checas Jesika Maleckova y Miriam Skoch por 4-6, 6-2 y 6-4.

Seguir leyendo:

Aryna Sabalenka detiene su partido del US Open por un fuerte olor a marihuana

Stan Wawrinka, campeón del US Open 2016 y último exponente del revés a una mano, se retira tras caer en Nueva York

Nueva York despide a la pareja Serena Williams y Carlos Alcaraz tras caer eliminados en dobles mixtos del US Open