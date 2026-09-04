Galilea Montijo confiesa que entrará un nuevo habitante a “La Casa de los Famosos México 4”

En los últimos días fueron emergiendo rumores relacionados con un posible nuevo habitante en “La Casa de los Famosos México 4” y, recientemente, los participantes los sospecharon con la visita del exboxeador Julio César Chávez. No obstante, Galilea Montijo reveló este viernes que pronto sí habrá una sorpresa en la casa.

La presentadora principal del reality asistió al programa de Televisa “Programa Hoy” junto a Yanet García y confirmó que llegará alguien en sustitución de Aldo Rendón, quien tuvo que abandonar la competencia por problemas de salud.

Galilea Montijo anuncia la fecha para que llegue el nuevo habitante

En un conversatorio grupal, Galilea esperó que todos se quedaran en silencio para contar el secreto: “Este domingo entra un nuevo habitante a la casa”.

Aunque no quiso revelar su nombre, aseguró que se trata de “bomba” interpretando la famosa canción, para darle un toque divertido a su anuncio. Esto quiere decir que el domingo se conocerá al octavo participante que se despedirá de “La Casa de los Famosos México 4” y, a su vez, entrará un nuevo habitante.

En este mismo programa, Yanet García, exhabitante de la casa, hizo una dinámica de confesiones con Galilea y reveló que dentro del reality la estaban involucrando con Brianda Deyanara, sospechando que gustaba de ella.

Los habitantes recibieron una visita especial

Para liberar un poco la tensión dentro de la casa previo al robo de salvación en el que se chocarán Masad Altamimi y Karina Torres, los habitantes recibieron un invitado especial este viernes: la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez.

El múltiple campeón del mundo llegó a la casa en compañía de su esposa, Miriam, para pasar un momento agradable y para contarles buenos recuerdos a los participantes, generando evidentemente una gran felicidad y más para quienes no habían tenido la oportunidad de conocerlo. Este 11 de septiembre se estrena la serie “Chávez vs. Chávez” en la plataforma de ViX.

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