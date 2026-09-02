Suspenden licencia de conducir de Tiger Woods por cinco años por caso de conducción en estado de ebriedad

Este miércoles la licencia de conducir de Tiger Woods fue suspendida por cinco años. El legendario golfista llegó a un acuerdo con la fiscalía por su caso de conducción bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con la cadena ESPN, Woods se declaró culpable de dos cargos menores. Uno por conducción temeraria y otro por negarse a someterse a una prueba legal en el Tribunal de Circuito del Condado de Martin, Florida.

El acuerdo también incluye el pago de una multa de $1,500 dólares tras ser responsabilizado de una infracción de tránsito por conducción negligente.

El juez Darren Steele le dijo a Woods que la suspensión de la licencia correspondía a una medida “por la seguridad pública”.

“No hay excepciones”, precisó Steele. “Si condujera por cualquier motivo, volvería inmediatamente a la cárcel”, explicó.

El golfista de 50 años acudió a la corte en compañía de su novia, Vanessa Trump, y su abogado, Doug Duncan.

Según el reporte, el 15 veces campeón de majors habló poco durante la audiencia y, antes de comenzar, se sentó en la mesa de la defensa, mirando hacia la galería del tribunal.

El accidente que obligó a Tiger Woods a un retiro temporal

El pasado 27 de marzo, cerca de su residencia en Florida, Woods volcó su camioneta Land Rover hacia el carril contrario luego de intentar rebasar a un camión.

El golfista no sufrió heridas graves. Según el informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Martin, el deportista mostraba signos compatibles con consumo de alcohol o sustancias al momento del accidente.

Los agentes detallaron que tenía los ojos enrojecidos y las pupilas dilatadas. También indicaron que sudaba mientras respondía preguntas y que presentaba hipo durante la interacción.

Tras someterse a una prueba de alcoholemia en el lugar, cuyo resultado fue negativo, Woods se negó a realizar la de orina y terminó liberado bajo fianza ocho horas más tarde.

Posteriormente, Woods anunció en un comunicado que se retiraba temporalmente de la actividad profesional para centrarse en su recuperación.

Historial de accidentes de Tiger Woods

Este escenario no es desconocido para el golfista, que ya ha tenido cuatro accidentes de tránsito. El primero ocurrió el 27 de noviembre de 2009 en Isleworth, Florida. En horas de la madrugada, posterior al Día de Acción de Gracias.

Woods chocó su Cadillac Escalade contra un hidrante y un árbol frente a su casa. Tuvo lesiones en el rostro y no llevaba el cinturón de seguridad. Su entonces esposa, Elin Nordegren, lo sacó del vehículo.

No hubo cargos, pero el episodio detonó el escándalo de infidelidades que terminó su matrimonio y le costó patrocinios. Posteriormente, el 29 de mayo de 2017 en Palm Beach Gardens, Florida, fue hallado inconsciente dentro de su Mercedes-Benz a las tres de la madrugada.

El auto tenía dos llantas reventadas del lado del conductor; presentaba habla lenta y arrastrada. Los exámenes toxicológicos arrojaron que tenía varias sustancias en su cuerpo.

Fue arrestado por conducir bajo efectos y se declaró culpable de conducción temeraria en un acuerdo judicial.

En 2021, en Los Ángeles, California, sufrió el tercer accidente mientras iba a una sesión fotográfica. Su SUV Genesis se salió de la carretera, rodó varias veces y quedó destrozado. Woods sufrió múltiples fracturas en la pierna derecha y requirió varias cirugías.

Incluso comprometió gravemente su extremidad derecha, al punto de que los médicos evaluaron la posibilidad de amputación. Las investigaciones determinaron que no había evidencia de intoxicación y no se presentaron cargos.

El golfista ha sufrido un calvario durante toda su carrera con las lesiones. Tiger acumula alrededor de siete cirugías en la espalda y más de 20 en la pierna.



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