Tiger Woods sale en libertad bajo fianza tras pasar ocho horas detenido en Florida

Tiger Woods fue puesto en libertad después de pasar varias horas en prisión tras el accidente de tráfico sufrido en la localidad de Jupiter, en Florida, por presuntamente conducir bajo los efectos de sustancias, algo que no se ha podido confirmar.

El golfista salió a bordo de un todoterreno negro, sentado en el asiento del copiloto, ante la presencia de algunos medios gráficos que aguardaban en el exterior de la prisión del condado de Martin.

“Tras pagar una fianza, el legendario jugador, de 50 años, quedó en libertad después de estar unas ocho horas en el calabozo, acusado de conducir bajo la influencia de sustancias, de causar daños a la propiedad y de negarse a someterse a una prueba de orina para detectar si había consumido otras sustancias prohibidas”, señaló la agencia EFE.

“Según el sheriff del condado de Martin, John Budensiek, el golfista dio negativo en el test de alcohol y no dio más detalles de las circunstancias del siniestro, ocurrido cerca de la residencia de Woods en Jupiter y en el que ninguno de los dos conductores sufrió heridas”, añadió.

🚨 TIGER WOODS RELEASED FROM JAIL — "HIGH ON DRUGS" AT 2 PM AFTER CRASH, POLICE SAY



Tiger Woods is out after spending 8 hours in a Florida jail cell following his latest crash.



But the details are raising serious questions.



• Police say he showed signs of drug impairment

•… pic.twitter.com/WRJ5vmNliQ — HustleBitch (@HustleBitch_) March 28, 2026

Regreso frustrado

El accidente de Tiger llega días después de que volviera a jugar en TGL Golf, su primera participación desde el Open Championship de julio del 2024 debido a problemas de salud. Sufrió una ruptura de tendón de Aquiles, además de que fue operado de nueva cuenta de la espalda.

El objetivo de Woods era jugar el Masters de Augusta en abril, aunque dependería de su estado físico.

En febrero del 2021, Woods estuvo involucrado en un accidente automovilístico a las afueras de Los Angeles, en las que su camioneta volcó y quedó prensado por el vehículo. Tuvo que ser operado por fracturas expuestas en su pierna derecha. Estuvo tres meses hospitalizado.

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