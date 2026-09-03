Andrew Garfield llega al Festival de Cine de Nueva York con “Artificial”

La inteligencia artificial también tendrá su propio lugar en la gran fiesta del cine neoyorquino. “Artificial”, la nueva película de Luca Guadagnino, tendrá su estreno mundial en la edición 64 del Festival de Cine de Nueva York, donde llegará como una de las novedades de su sección principal.

La cinta se proyectará el próximo 5 de octubre en Alice Tully Hall, con la presencia prevista de Guadagnino y miembros del elenco.

El filme cuenta con Andrew Garfield como Sam Altman y Yura Borisov como Ilya Sutskever, mientras que Mark Rylance interpreta al profesor Geoffrey Hinton, conocido como el “padrino de la IA”. El guion es de Simon Rich.

Drama sobre el nacimiento de la inteligencia artificial

“Artificial” recorre dos décadas de investigación en aprendizaje automático para llegar hasta la actual crisis alrededor de la inteligencia artificial. La historia comienza en 2003, cuando Sutskever estudia redes neuronales artificiales bajo la tutela de Hinton en la Universidad de Toronto, y posteriormente sigue su encuentro con un joven Altman, quien terminaría convirtiéndose en cofundador y director ejecutivo de OpenAI.

El elenco también incluye a Monica Barbaro, Cooper Hoffman, Ike Barinholtz, Jason Schwartzman y Chris O’Dowd. La película contará además con canciones y música original de Damon Albarn y será distribuida por NEON.

El estreno compartirá fecha con uno de los encuentros especiales del certamen. Pedro Almodóvar y Sofia Coppola participarán el 5 de octubre en una charla de la serie “Crosscuts”, en la que directores de distintas secciones y estilos comparten sus procesos creativos. Almodóvar hablará sobre “Bitter Christmas”, mientras Coppola abordará “Making Marie Antoinette”, película rodada originalmente por su madre, Eleanor Coppola, y terminada por ella después de su muerte.

Edición con nombres de peso

La programación del festival, organizado por Film at Lincoln Center, reunirá además a cineastas como Martin Scorsese, Ryûsuke Hamaguchi y Ava DuVernay. Hamaguchi ofrecerá la sexta Amos Vogel Lecture, mientras DuVernay participará en un encuentro dedicado a su trayectoria y a la relación entre cine y realidad política.

La sección principal incluye también “Fatherland”, de Paweł Pawlikowski, ganador del premio a Mejor dirección en Cannes; “Minotaur”, de Andrey Zvyagintsev, y “Behemoth!”, de Tony Gilroy, protagonizada por Pedro Pascal. La lista suma “14th”, de DuVernay, y “I Deserve a Lover Whose Every Rise Sets Fiery Dooms Raging Across the Skies”, de Mani Haghighi, entre los estrenos mundiales.

También forman parte de la selección “Paper Tiger”, de James Gray; “Everytime”, de Sandra Wollner; “A Man of His Time”, de Emmanuel Marre, y “Rose”, de Markus Schleinzer. El Festival de Cine de Nueva York se celebrará del 25 de septiembre al 12 de octubre, con una programación que vuelve a reunir a figuras consagradas y nuevas voces del cine internacional.

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