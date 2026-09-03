Gloria Steinem, referente del feminismo, muere a los 92 años

Gloria Steinem murió este 2 de septiembre a los 92 años en su casa de Nueva York, rodeada de sus seres queridos, según confirmó su fundación a través de una publicación en Instagram.

La escritora y periodista fue una de las figuras más reconocibles de la lucha por los derechos de las mujeres en Estados Unidos. Su trayectoria deja un legado en el periodismo, la política, la literatura y la cultura popular.

Nacida el 25 de marzo de 1934 en Toledo, Ohio, Steinem tuvo una infancia marcada por las dificultades económicas y la enfermedad mental de su madre. A finales de los años 50 viajó a India con una beca de investigación y allí comenzó a acercarse al activismo comunitario. Después se instaló en Nueva York y encontró en el periodismo una vía para abordar asuntos sociales.

Del periodismo al activismo

En 1963 publicó “A Bunny’s Tale”, un reportaje para la revista Show en el que se infiltró como camarera de cócteles en Playboy. Bajo el nombre falso de Marie, mostró las condiciones laborales de las llamadas “conejitas” y expuso el trato sexista que recibían.

El trabajo le abrió puertas, aunque durante años los medios siguieron asignándole temas relacionados con moda y belleza. “Hasta el día de hoy, cuando a la gente no le caigo bien, me presentan como una exconejita, para menospreciarme”, declaró al New York Times en 2016. “Por otro lado, sí mejoré las condiciones laborales de esas mujeres”, añadió.

Su salto como referente del movimiento feminista llegó en los años 60 y 70. En 1969 contó públicamente que había interrumpido un embarazo en Londres cuando tenía 22 años, una experiencia que fortaleció su defensa del derecho al aborto. Posteriormente cofundó el National Women’s Political Caucus y, en 1972, lanzó la revista “Ms.”, primera publicación feminista estadounidense, que dio espacio a asuntos que otros medios evitaban.

Steinem también defendió la igualdad salarial y de derechos, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la libertad reproductiva, además de oponerse a la pena de muerte y la mutilación genital femenina.

Su vida personal también desafió algunas de las etiquetas que recibió. A los 66 años se casó con David Bale, padre del actor Christian Bale. Steinem explicó que el matrimonio era distinto a décadas atrás porque las mujeres podían conservar su apellido, derechos civiles e independencia económica.

Una figura que llegó a la cultura pop

Su historia trascendió el activismo. En 1985, “A Bunny’s Tale” llegó a la televisión con Kirstie Alley interpretándola. En 2018 se estrenó la obra “Gloria: A Life”, dirigida por Diane Paulus, mientras que en 2020 “The Glorias” llevó su vida al cine con Ryan Kiera Armstrong, Lulu Wilson, Alicia Vikander y Julianne Moore interpretando distintas etapas de su vida. Ese mismo año Rose Byrne la encarnó en la miniserie “Mrs. America”.

Steinem también apareció en producciones como “The L Word”, “The Good Wife”, “The Sixties”, “Dear…” y “And Just Like That…”. En 2025 formó parte de “Dear Ms.: A Revolution in Print”, documental de HBO sobre la historia de “Ms.”.

Su huella incluso llegó a la música. En 2016, Jennifer Lopez incorporó un fragmento de un discurso de Steinem en el video de “Ain’t Your Mama”. Y el musical “Legally Blonde” hizo referencia a ella mediante una escena relacionada con “A Bunny’s Tale”.

En 2013, Steinem recibió la máxima distinción civil de Estados Unidos, la Medalla Presidencial de la Libertad, entregada por el entonces presidente, Barack Obama. En 2024 cumplió 90 años y seguía defendiendo la igualdad. Una vez dijo que quería vivir hasta los 100 porque “hay mucho por hacer”.

La muerte de Steinem deja atrás una trayectoria que marcó buena parte de la historia contemporánea del feminismo en Estados Unidos y que mantuvo activa hasta el final de su vida. El anuncio de su fallecimiento añadió: “Los casi cien años que Gloria pasó en la Tierra fueron años bien vividos, y siguió trabajando por la igualdad hasta el último momento”.

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