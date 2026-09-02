Miley Cyrus abre su nueva etapa musical con “Bass Persuades”

Miley Cyrus decidió que su próximo capítulo musical también tuviera una nueva firma. A pocos días de cambiar su nombre de usuario en redes sociales para quedarse únicamente con “@Miley”, la cantante anunció “Bass Persuades”, el décimo álbum de estudio de su carrera, y acompañó la noticia con una portada en blanco y negro en la que aparece con el cabello despeinado y una rosa blanca entre los labios.

El nuevo material llegará el 18 de septiembre bajo el sello Atlantic Records y marcará su regreso al formato de larga duración después de “Something Beautiful”, publicado en mayo de 2025.

Esta vez, además, la artista deja atrás su etapa con Columbia Records para comenzar un nuevo recorrido discográfico junto a Atlantic.

Llega un disco que reúne los contrastes de la vida

Cyrus presentó el proyecto a sus seguidores con una reflexión sobre aquello que significa para ella la música, a la que definió como algo “poderoso, vulnerable, dulce y fuerte”. El concepto también está ligado directamente al título elegido para su décimo trabajo.

La cantante explicó que “Bass Persuades” representa “la alegría, la tristeza y todas las partes de la vida que existen en medio”. Con ese mensaje, la artista dejó ver que el álbum busca reunir distintas emociones y experiencias sin reducirlas a una sola idea.

El anuncio también tuvo un componente personal. Miley agradeció a sus seguidores por acompañarla en el camino que le ha permitido cumplir sus “sueños más locos”, una frase que conecta el lanzamiento con la trayectoria que ha construido desde sus primeros años en la industria.

Esta nueva etapa también llegará al escenario

La música de “Bass Persuades” tendrá además una presentación en vivo muy especial. Miley confirmó dos conciertos en el Hollywood Bowl de Los Ángeles para el 16 y el 18 de octubre, fechas que representarán sus primeras actuaciones en ese reconocido recinto.

La cantante señaló que el Hollywood Bowl es uno de sus lugares favoritos para experimentar la música. Los shows tendrán como invitado especial a Model/Actriz y el anuncio estuvo acompañado por un video en el que Miley aparece tocando la guitarra.

El cambio de nombre en sus redes sociales, donde eliminó “Cyrus” de su usuario y adoptó “@Miley”, también forma parte de esta nueva identidad artística. El material promocional del álbum sigue la misma línea al utilizar únicamente “Miley” como referencia.

Antes de este lanzamiento, la artista había presentado “Something Beautiful”, del que se desprendieron temas como “End of the World” y “Walk of Fame”. Esta última canción, realizada junto a Brittany Howard, posteriormente formó parte de la banda sonora de “The Devil Wears Prada 2”.

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