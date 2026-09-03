EE.UU. saca de Ormuz millones de barriles de petróleo en pleno bombardeo, según informes

El Ejército de Estados Unidos brindó protección a 40 buques mercantes con un cargamento de 18 millones de barriles de petróleo a través del estrecho de Ormuz, en medio de un intercambio de ofensivas militares con Irán.

De acuerdo con CNN, que citó a dos funcionarios estadounidenses vinculados a las operaciones, este desplazamiento representó el mayor volumen de crudo movilizado por esta vía desde el inicio del conflicto armado.

Estados Unidos empleó recursos aéreos, marítimos y espaciales con el fin de garantizar el paso de la flota comercial. Estas unidades repelieron ataques con drones y neutralizaron misiles de crucero antibuque lanzados contra las embarcaciones durante el trayecto.

Entretanto, las fuerzas estadounidenses ejecutaron ataques ofensivos sobre cerca de 60 objetivos militares iraníes en las inmediaciones del paso estratégico. Estas operaciones afectaron sistemas de defensa aérea, radares, activos navales, capacidad de minado marítimo y centros de comunicaciones.

Estrategia en el estrecho y bloqueo naval

La estrategia militar del Comando Central prioriza actualmente la neutralización de amenazas en torno al paso marítimo y el mantenimiento de un bloqueo naval a los puertos de exportación iraníes, informó EFE.

Otros objetivos declarados por la administración del presidente Donald Trump, como las acciones contra el programa nuclear de Irán, quedaron postergados temporalmente, agregó CNN.

Las operaciones ofensivas estadounidenses se mantendrán en la zona para mitigar la capacidad de reconstrucción militar de las fuerzas iraníes.

Situación del tráfico energético mundial

El volumen protegido en esta maniobra se aproxima a los 20 millones de barriles de petróleo que transitaban diariamente por esta vía antes del comienzo de las hostilidades, originadas hace poco más de seis meses.

A pesar del resultado de la última misión de custodia, las autoridades militares no proyectan una resolución inmediata del enfrentamiento. Por su parte, las empresas del sector energético mantienen cautela respecto al envío de embarcaciones a la zona debido a los riesgos que persisten en la ruta náutica.

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