FIFA denuncia a la UEFA por una “campaña de desprestigio” contra Gianni Infantino

La FIFA acusó a la UEFA de emprender una “campaña de desprestigio” en su contra en medio de la oposición de la confederación europea al presidente del órgano rector del fútbol, Gianni Infantino.

La FIFA reaccionó de esta forma luego de que la UEFA pidiera a jueces estadounidenses que obligara al órgano rector del balompié a entregar documentos sobre su fallido plan de atraer inversores para el Mundial.

BREAKING: FIFA has accused European football's governing body, UEFA, of a 'smear campaign' against Gianni Infantino after the body said it was preparing to bring criminal proceedings against the FIFA boss.https://t.co/cE0m4v8gl9 pic.twitter.com/p1sdo2SSLi — Sky News (@SkyNews) September 3, 2026

La UEFA rechazó fuertemente ese proyecto presentado en julio, al punto de que amenazó con boicotear el torneo si no se echaba para atrás la iniciativa.

Aunque la FIFA reculó y abortó rápidamente los planes debido a las críticas de buena parte del mundo del fútbol, la UEFA no quedó contenta y prepara posibles acciones legales contra Infantino por una presunta “mala gestión delictiva”.

La semana pasada, la confederación europea presentó solicitudes en tres estados de Estados Unidos para exigir la divulgación de documentos relacionados con el plan, tanto a la FIFA como a sus socios, incluida la firma Thrive Capital de Joshua Kushner, quien se perfilaba como el principal inversor interesado.

Kushner es el hermano del yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La UEFA ha declarado que, si logra acceder a los documentos, podría presentar una denuncia formal en Suiza, donde el caso cumpliría los requisitos para ser juzgado en los tribunales de ese país.

FIFA se defiende

Sin embargo, la FIFA respondió solicitando permiso a los jueces estadounidenses para impugnar las peticiones de la confederación europea.

“Aunque estas solicitudes se presentan con el formato de escritos judiciales, con sus encabezados y números de expediente, no son más que comunicados de prensa destinados a reforzar la campaña de desprestigio de la UEFA contra la FIFA y su dirección”, afirman los documentos presentados por la FIFA y conocidos este jueves por la AFP.

En ellos se sostiene que la UEFA no tiene derecho a exigir documentos internos de la FIFA, dado que aún no existe ningún procedimiento penal abierto ni en Suiza ni en ninguna otra jurisdicción.

Incluso si existiera tal procedimiento, argumenta la FIFA, la confederación europea carecería de legitimación procesal al no haber sufrido ninguna pérdida económica.

La mayor autoridad del fútbol también acusa a la UEFA de eludir ilegalmente los tribunales suizos al dirigirse directamente a los despachos de Estados Unidos.

La divulgación de los documentos —que incluyen correspondencia de Infantino y de otros miembros del personal y asesores de la FIFA— “amenazaría directamente los intereses de la FIFA y revelaría información sensible y confidencial”, señalan los textos.

? The Union of European Football Associations (#UEFA) is preparing a criminal complaint in Swiss courts against #FIFA president Gianni #Infantino over his failed plan to sell a stake in World Cup revenues to investors, including Joshua Kushner's Thrive Capital, for $4.2 billion. pic.twitter.com/mPsrLXEedW — FRANCE 24 English (@France24_en) August 28, 2026

Reelección de Infantino

La UEFA no ha ocultado su deseo de destituir a Infantino, quien esperaba ser reelegido sin oposición para un cuarto y último mandato el próximo marzo, tras una exitosa Copa del Mundo de 2026.

Si bien la UEFA ha sido la crítica más feroz del plan abortado, que calificó como “acuerdo turbio, opaco y fraguado entre bambalinas”, también ha encontrado un firme respaldo en las confederaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y de Asia (AFC).

El presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, es considerado mayoritariamente como el rival más probable de Infantino en la disputa por la presidencia, pues Aleksander Ceferin, de la UEFA, ha descartado postularse.

Las tres confederaciones han mantenido la presión y enviaron a principios de agosto una carta conjunta en la que piden que la FIFA vuelva a “regirse como una institución al servicio del fútbol, y no operar como un instrumento de poder individual”.

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