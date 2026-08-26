Miley Cyrus reacciona a la muerte de Dolly Parton: así nació su vínculo

Miley Cyrus no tuvo que esperar a convertirse en estrella para conocer a Dolly Parton. La leyenda del country estaba en su vida desde que era una bebé, cuando Billy Ray Cyrus, amigo y colega de la cantante, le pidió que fuera su madrina. Allí nació un lazo que con los años mezcló familia, admiración y música.

La muerte de Parton, ocurrida el 25 de agosto de 2026 a los 80 años, vuelve a poner la mirada sobre esa relación que trascendió generaciones y escenarios.

El sentido mensaje de Miley

El mensaje de Miley Cyrus expresó tal cual esas vivencias que ambas compartieron: “La sensación de haber perdido a mi tía Dolly va más allá de lo que me parece adecuado compartir. Nuestros momentos más sagrados fueron privados y así se quedarán: detrás del escenario, bajo el glamour y entre nuestros corazones”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.

La madrina que también terminó siendo pariente

Parton recordó en una entrevista con ABC News, retomada por PEOPLE, que Billy Ray le hizo la petición cuando nació Miley: “Cuando nació, [su papá] dijo: ‘Tú tienes que ser su madrina’, y yo dije: ‘Acepto’”. La cantante también explicó que, aunque nunca hubo una gran ceremonia, quería a Miley “como a una de las mías”.

La conexión familiar tuvo incluso una sorpresa en 2024. Un análisis de Ancestry reveló que ambas son parientas lejanas y que descienden de John Brickey, un antepasado nacido en Virginia en 1740. Parton reaccionó con humor ante el descubrimiento, pues por la cercanía que siempre habían tenido esperaba que el parentesco fuera todavía más próximo.

La ficción también llevó ese vínculo a la pantalla. En “Hannah Montana”, Parton interpretó a Aunt Dolly, la madrina del personaje de Miley Stewart, en el episodio “Good Golly, Miss Dolly”, emitido en 2006. Regresó después en “I Will Always Loathe You”, una referencia al clásico “I Will Always Love You”. Incluso Miley apareció caracterizada como su madrina.

Influencia que pasó de la familia a la música

Miley ha reconocido que Parton fue mucho más que una presencia afectiva. En 2013 la llamó su “modelo a seguir” y una “leyenda y diferente a cualquiera que hubiera visto”. También destacó la manera en que trataba a los demás: “Ver la manera en que trata a las personas con amor y respeto siempre es un recordatorio para mí y para mi familia de lo que es importante. Nunca hay que dejar que el éxito cambie tu corazón”, dijo en una entrevista retomada por PEOPLE.

La propia Parton explicó en 2025 que prefería transmitirle enseñanzas mediante sus actos: “Le he dicho algunas cosas que creo que son valiosas y que ella utiliza, pero prefiero vivir como ejemplo”.

La música terminó de convertir ese cariño en una historia compartida. Ambas cantaron “Jolene” en 2010 y Parton apareció en “Rainbowland”, tema de “Younger Now”, en 2017. También participó en “Wrecking Ball” y acompañó a Cyrus como copresentadora de “Miley’s New Year’s Eve Party” en 2022.

Así, la relación entre ambas ha quedado para siempre como familia, artistas y con una amistad que vive en canciones, televisión y recuerdos que Miley seguirá llevando consigo.

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