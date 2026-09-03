Greeicy generó críticas al tocar a sus compañeros para reconocerlos

Greeicy volvió a estar en el centro de las reacciones en redes sociales, esta vez por una dinámica con integrantes de su equipo que pretendía ser divertida, pero terminó generando cuestionamientos entre varios usuarios.

La cantante se sumó a un popular “trend” en el que una persona, con los ojos vendados, debe reconocer a otra únicamente por el sonido de su voz. Sin embargo, la artista decidió llevar la prueba por otro camino y convirtió el reto en una particular forma de identificar a sus compañeros.

Con los ojos cubiertos, Greeicy tuvo frente a ella a diferentes miembros de su equipo y, en lugar de recurrir a sus voces, optó por tocarlos en los glúteos para intentar reconocerlos. La artista presentó el momento bajo el nombre “reconociendo a mi equipo versión CANDELA”.

La escena provocó risas entre algunos de sus seguidores, quienes resaltaron el carácter espontáneo de la cantante y recibieron el contenido como una situación humorística. Pero no todos tuvieron la misma percepción.

Las comparaciones con Mike Bahía

Uno de los puntos que más llamó la atención entre las reacciones fue la comparación con Mike Bahía, pareja de Greeicy y padre de su hijo Kai. Algunos internautas plantearon qué ocurriría si el cantante hiciera exactamente la misma dinámica con integrantes de su equipo.

Una usuaria cuestionó precisamente esa diferencia de percepción y escribió: “Seré la única a la que no le parece chistoso? Bueno, de pronto sí…No veo ninguno quejándose…Pero entonces me pregunto si fuese Mike el que hiciera este sondeo, ¿no lo estarían funando por acosador?”

La discusión también llevó a otros usuarios a hablar de una supuesta doble moral frente a situaciones similares cuando quien las protagoniza es un hombre: “Doble moral, por muy permitido que haya sido esto, si fuera hombre, todos en los comentarios criticarían y quienes dieron like pensarían que esto está mal”, comentó otra persona.

Las críticas fueron más allá y algunos seguidores calificaron directamente la dinámica como una falta de respeto. Entre los mensajes que recibió la publicación aparecieron frases como: “Me parece una falta de respeto que Greeicy haga eso a sus compañeros”. Y también: “Si fuera al revés sería acoso y ya lo estarían funando porque sus empleadas estaban en modo supervivencia”.

Aunque el video fue planteado como un juego y aparentemente se realizó en un contexto de confianza entre la artista y su equipo, las imágenes terminaron poniendo sobre la mesa cuestionamientos sobre los límites del humor, el consentimiento y la manera en que este tipo de contenidos son recibidos en redes sociales.

Hasta el momento, Greeicy no ha respondido públicamente a los cuestionamientos derivados de la publicación.

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