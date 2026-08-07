Greeicy desata rumores de un segundo embarazo con una ecografía

Una publicación de Mike Bahía desató de inmediato rumores sobre un posible embarazo de Greeicy Rendón, quien sale en el video recostada sobre una cama, con el abdomen descubierto, mientras el cantante desliza un transductor, instrumento que suele utilizarse para las ecografías.

Junto a las imágenes, el artista de 39 años escribió: “Me tiene el corazón latiendo”, acompañado de un corazón rojo y una etiqueta dirigida a Greeicy, de 33 años, conocida por canciones como “Los besos” y “Estas ganas”.

Aunque ninguno de los dos ha explicado el significado de la publicación, el video rápidamente dio pie a especulaciones sobre la posible llegada de un nuevo integrante a la familia. La pareja ya es madre y padre de Kai, quien nació en 2022.

Las teorías se multiplican en redes sociales

El clip, compartido en TikTok, provocó que varias páginas dedicadas al entretenimiento aseguraran que la cantante de Cali, Colombia, estaría esperando su segundo hijo, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial que confirme esa versión.

Entre los comentarios también aparecieron usuarios que encontraron detalles que, según ellos, alimentarían esa posibilidad. Algunos señalaron que Mike luce tatuajes recientes en el video y consideran que las imágenes corresponderían a un momento actual.

Sin embargo, otros internautas invitaron a la cautela y recordaron que el uso de un ultrasonido no necesariamente está relacionado con un embarazo. Incluso hubo quienes plantearon que el material podría haber sido grabado hace algunos años, cuando Greeicy esperaba a Kai.

También surge una hipótesis relacionada con la música

Otra de las interpretaciones que ganó fuerza tiene que ver con la carrera artística de la pareja. Para varios seguidores, la frase “Me tiene el corazón latiendo” podría ser el adelanto de un próximo sencillo y no una referencia a una noticia familiar.

“Debe ser la promo de su nueva canción”, escribió uno de los usuarios, una teoría que coincide con la estrategia que muchos artistas utilizan para despertar expectativa antes de un lanzamiento.

Por ahora, todo permanece en el terreno de las especulaciones. Ni Mike Bahía ni Greeicy han ofrecido declaraciones adicionales sobre el video.

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